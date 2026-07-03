Bénin : trois ghettos démantelés à Cotonou, 13 arrestations

Nouveau coup de filet contre les réseaux de trafic de stupéfiants à Cotonou. Le Commissariat du 11ᵉ arrondissement, appuyé par la Police républicaine, a mené le mercredi 1er juillet 2026 une série d’opérations ciblées ayant conduit au démantèlement de trois ghettos et à l’interpellation de treize personnes. L’information a été rendue publique par la page Facebook officielle de la Police républicaine.

Les interventions se sont déroulées simultanément dans plusieurs quartiers identifiés comme des foyers d’activités liées aux produits psychotropes. Elles s’inscrivent dans la poursuite des actions de sécurisation engagées par les forces de l’ordre dans la capitale économique.

Trois sites identifiés et démantelés

Les équipes du Commissariat du 11ᵉ arrondissement sont intervenues à Vodjè Rails, à Houéyiho-Tanou ainsi que dans la partie Est de la Bourse du Travail. Ces trois sites étaient présentés par la Police républicaine comme des lieux servant au trafic, à la vente et à la consommation de substances prohibées.

Au terme des opérations, treize personnes ont été interpellées. Elles sont soupçonnées d’être impliquées dans des activités liées aux produits psychotropes. Les policiers ont également saisi d’importantes quantités de chanvre indien ainsi que des comprimés psychotropes retrouvés sur les différents sites, selon les informations publiées par la page Facebook de la Police républicaine.

Les saisies ont été placées sous scellés dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte à la suite des arrestations.

Les suspects attendus devant le procureur

Les personnes arrêtées devraient être présentées au Procureur de la République, conformément à la procédure pénale en vigueur. Les investigations devront permettre de déterminer le rôle précis de chacun des suspects et d’identifier d’éventuels complices ou réseaux d’approvisionnement.

La législation béninoise prévoit des sanctions pénales contre les auteurs d’infractions liées au trafic, à la détention ou à la commercialisation de stupéfiants. Les enquêtes menées par les services de police visent également à remonter les filières alimentant ces points de vente illicites.