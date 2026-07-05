Bénin : un policier à la retraite tué à Gbodjè, son fils suspecté a été arrêté

Un ancien agent de la police a été mortellement agressé à la machette dans la matinée de ce dimanche 5 juillet 2026, à son domicile du quartier Gbodjè, dans l’arrondissement de Godomey, commune d’Abomey-Calavi. Selon des témoignages recueillis par Peace fm, l’attaque s’est produite alors que la victime se trouvait seule dans sa chambre. Les éléments de la Police républicaine et des sapeurs-pompiers sont intervenus sur place, mais le retraité a succombé à ses blessures peu après. Son fils a été interpellé et présenté comme le principal suspect.

Le fils de la victime interpellé, une enquête en cours

Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances exactes de ce drame. Selon des témoignages de riverains relayés par Peace FM, le jeune homme serait un ancien détenu, déjà connu pour des démêlés avec la justice. Selon les témoins, des conflits étaient fréquents au sein de la famille. Ils les lient à une consommation de substances psychotropes par le suspect. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame et d’établir un éventuel mobile.