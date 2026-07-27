Bénin : une fillette de 7 ans meurt après une chute dans une citerne

Une fillette âgée d’environ 7 ans est décédée le vendredi 24 juillet 2026 au village de Yèhou, dans la commune de Bohicon, département du Zou, après avoir chuté dans une citerne dont le couvercle s’est effondré sous son poids.

Malgré l’intervention de l’Agence béninoise de protection civile, la victime n’a pas survécu. D’après les informations, l’enfant avait été envoyée récupérer une natte mise à sécher sur le couvercle de la citerne. En montant sur celui-ci, elle a provoqué son effondrement. Fragilisé par les intempéries, le couvercle n’a pas résisté à son poids, entraînant sa chute à l’intérieur de l’ouvrage.

Alertée, une équipe de l’Agence béninoise de protection civile s’est rendue sur les lieux afin de porter secours à la victime. Malgré la rapidité de l’intervention, la fillette n’a pas survécu. La police républicaine est également descendue pour le constat d’usage.

Un précédent accident évité de justesse

Ce drame intervient moins d’un mois après un autre accident survenu dans la même commune. Le 4 juillet 2026, une mère de cinq enfants, âgée d’environ 38 ans, était tombée accidentellement dans une fosse abandonnée d’environ 20 mètres de profondeur, au quartier Adrokpé, dans l’arrondissement de Hounli.

L’alerte avait été donnée à 21 h 13. Une équipe du Centre communal de protection civile de Bohicon s’était rapidement rendue sur les lieux. Après une reconnaissance des lieux et la mise en place d’un périmètre de sécurité, elle avait déployé un dispositif spécialisé de sauvetage en profondeur.

L’opération s’était révélée particulièrement délicate en raison de la profondeur de la fosse et de la présence de trois serpents à l’intérieur. Grâce à leur maîtrise des techniques de secours en milieu confiné, les secouristes étaient parvenus à extraire la victime vivante.

Consciente à sa remontée, mais souffrant de plusieurs douleurs, la victime avait reçu les premiers soins sur place, avant son évacuation vers le service des urgences du Centre hospitalier départemental de Goho (Chd-Goho), où elle avait été prise en charge.

Des ouvrages non sécurisés qui continuent de faire des victimes

Ces deux accidents remettent en lumière les risques que représentent les citernes, fosses et autres ouvrages laissés sans protection adéquate. Alors que l’intervention des secouristes avait permis d’éviter un drame le 4 juillet, la chute de la fillette à Yèhou s’est révélée fatale.

À travers le précédent accident, la Protection civile avait rappelé la nécessité de sécuriser ou de combler les fosses abandonnées à ciel ouvert. Elle avait également invité les propriétaires des sites concernés ainsi que les autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires afin de prévenir de nouveaux accidents et de protéger les populations.