Bénin : Wadagni installe la 8ᵉ mandature du CES et reçoit le serment des juges de la HCJ

Le Palais de la Marina a vibré au rythme de la démocratie béninoise ce mercredi 22 juillet 2026. Lors d’une double cérémonie solennelle, le Président de la République, Romuald Wadagni, a officialisé l’installation de la 8ᵉ mandature du Conseil Économique et Social (CES) et reçu le serment de six nouveaux juges de la Haute Cour de Justice (HCJ).

Aux côtés du Président de l’Assemblée nationale, le Professeur Joseph Djogbénou, le Chef de l’État a investi les membres de la nouvelle mandature du Conseil Economique et Social. Désormais régie par les lois de juillet 2024 et mars 2026, l’institution regroupe neuf membres du Conseil national et douze Coordonnateurs départementaux.

Véritable boussole consultative, le CES est chargé d’éclairer les pouvoirs publics sur les projets de textes législatifs et réglementaires. Cette nouvelle équipe aura pour tâche de porter la voix des différentes catégories socioprofessionnelles et culturelles, nourrir la gouvernance participative et le dialogue social et consolider la paix et la cohésion nationale.

Par cette démarche, l’exécutif réaffirme son engagement à associer activement les forces vives de la Nation à l’élaboration des politiques publiques. Rappelons que la mandature actuelle est dirigée par l’ancien ministre du développement et premier responsable du parti Bloc Républicain Abdoulaye Bio Tchané.

La seconde partie de l’événement a été consacrée à la prestation de serment de six députés désignés par le parlement pour siéger à la Haute Cour de Justice. Il s’agit de Benoît Dègla, Bernard Houngnibo, Francis Gbian, Solange Afiavi Mèhou Houédanou, Abdou Razack Olalandou Abiossé et Pauline Aïkpando. Ces parlementaires rejoignent les membres de la Cour constitutionnelle (hors son Président) et le président de la Cour suprême pour constituer le collège complet des treize juges.

La HCJ est spécialement habilitée à juger le président de la République et les membres du gouvernement pour les infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En recevant leur serment, le président Romuald Wadagni a renvoyé les conseillers à leurs lourdes responsabilités, les exhortant à agir en strict respect des principes de l’État de droit. L’événement s’est déroulé en présence de la Vice-Présidente de la République, des membres du bureau de l’Assemblée nationale, des présidents d’institutions, de la Cour constitutionnelle ainsi que du procureur et du greffier de la HCJ.