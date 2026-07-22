Bénin - Maroc : 14 accords signés dans plusieurs secteurs dont la sécurité

Quatorze accords bilatéraux ont été paraphés à Cotonou, mardi 21 juillet 2026, entre le Bénin et le Maroc. Ces textes couvrent des domaines aussi variés que le commerce, la sécurité, la formation professionnelle ou encore la recherche scientifique.

La signature est intervenue à l’issue de la 7ᵉ session de la Commission mixte de coopération bénino-marocaine. Les discussions se sont tenues en présence de Mme Sèdami Medegan Fagla, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargée de la Formation technique, entourée de délégations de cadres et d’experts des deux nations.

Un partenariat qualifié de Sud-Sud

Du côté béninois, Hugues Oscar Lokossou, ministre délégué chargé de la Mobilisation des ressources extérieures et de la Gestion de la dette, a présenté cette coopération comme un modèle à part. Il a estimé que ce rapprochement entre Cotonou et Rabat répond aux aspirations de nos peuples respectifs, en misant sur les ressources des deux pays.

La cheffe de la diplomatie béninoise, Corinne Amori Brunet, ministre des Affaires étrangères chargée de l’intégration des Afrodescendants, a de son côté annoncé une prochaine étape du dialogue. Elle a promis un déplacement rapide à Rabat afin de préparer les prochaines étapes de ce beau partenariat, une fois les accords traduits en projets concrets.

Rabat salue la stabilité institutionnelle du Bénin

Pour la partie marocaine, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a qualifié cette session de rendez-vous majeur pour les relations entre les deux capitales. Il a évoqué la maturité démocratique du peuple béninois ainsi que l’orientation donnée par le président Romuald Wadagni, et réaffirmé la volonté marocaine d’approfondir sa coopération avec le pays pour accompagner son développement.

Le Maroc s’est positionné ces dernières années comme un partenaire actif de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, notamment via des initiatives d’accès à l’Atlantique pour les pays sahéliens enclavés, un axe que Rabat cherche à consolider avec ses partenaires côtiers comme le Bénin.

Des secteurs stratégiques concernés

Les quatorze textes signés couvrent un large éventail de domaines : l’économie, le commerce, l’industrie, les finances, la sécurité, la formation technique et professionnelle, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, les bourses de coopération, le sport, la culture et la coopération cultuelle. Aucun calendrier précis de mise en œuvre n’a pour l’instant été communiqué par les deux délégations.