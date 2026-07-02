Canicule : des français se battent pour des climatiseurs dans des magasins

Des portes coulissantes arrachées, du gaz lacrymogène et des files d’attente nocturnes : la ruée sur les ventilateurs et climatiseurs a tourné à l’affrontement dans plusieurs magasins Lidl ce jeudi 2 juillet 2026. L’enseigne avait mis en vente 200 000 appareils à prix cassés, en pleine annonce du retour d’une nouvelle vague de chaleur sur le pays.

La France sort à peine d’un épisode caniculaire d’une sévérité inédite, plus intense que celui d’août 2003 selon Météo-France. Débutée le 17 juin, cette séquence a culminé les 24 et 25 juin avec des températures moyennes atteignant 38,5°C l’après-midi et des pointes à 43,8°C relevées à Saintes, en Charente-Maritime. À Paris, le thermomètre a dépassé les 40°C deux jours de suite, un seuil franchi seulement cinq fois depuis le début des mesures en 1947. Un bref répit s’est installé cette semaine avant qu’un nouveau dôme de chaleur ne soit annoncé pour le week-end du 4 et 5 juillet, avec un pic redouté autour du 10 juillet.

Une opération commerciale qui dégénère

C’est dans cette situation que Lidl France a lancé, jeudi matin, la vente de 200 000 ventilateurs et climatiseurs à prix agressifs, dont un ventilateur de table à 13,49 euros et un climatiseur mobile à 179 euros. Combinée aux ruptures de stock déjà constatées chez d’autres enseignes, l’annonce a provoqué un afflux massif de clients dès l’aube devant les magasins.

À Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, les portes coulissantes ont cédé sous la pression de la foule et se sont effondrées au sol, un magasin ne disposant que de dix climatiseurs pour une centaine de personnes ayant patienté une partie de la nuit. À Paris, dans le XIIe arrondissement, la police est intervenue pour empêcher l’ouverture d’un point de vente face à l’ampleur de l’attroupement ; du gaz lacrymogène aurait été employé et des chutes de personnes auraient été constatées, selon des témoins présents sur place. Plusieurs vidéos filmées par des clients sur place, ont circulé sur les réseaux sociaux, certains lançant des appels au calme face aux bousculades. Sollicitée sur ces incidents, l’enseigne a réagi en des termes mesurés : Lidl France « déplore les incidents » survenus dans ses magasins.

Un plan gouvernemental annoncé le même jour

Les scènes de tension chez Lidl ont éclaté le jour même où le Premier ministre dévoilait un dispositif d’anticipation de la nouvelle vague de chaleur. Une lettre a été adressée aux 35 000 maires de France, les facteurs de La Poste ont été mobilisés pour repérer les personnes vulnérables, et 100 millions d’euros ont été débloqués pour équiper les hôpitaux en protections solaires et en climatiseurs. Ce plan intervient alors que la baisse récente de MaPrimeRénov’, réduite au 28 juin, limite par ailleurs les aides individuelles à l’isolation thermique des logements.

La contradiction entre l’ampleur de la ruée sur des équipements individuels et la faiblesse des stocks disponibles montre la difficulté des ménages à s’équiper en urgence, alors que 16 départements sont déjà recensés en crise hydrique par les autorités locales.

Pour la suite, Météo-France maintient une vigilance orange dans le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse, avec une généralisation des fortes chaleurs attendue sur l’ensemble du territoire à partir du week-end des 4 et 5 juillet, avant un pic possible autour du 10 juillet.