Chris Brown condamné à payer 13 millions de dollars à son ex-employée attaquée par son chien

Un jury de Los Angeles a condamné le chanteur Chris Brown et sa société Black Pyramid LLC à verser près de 13 millions de dollars à son ancienne employée de maison, Maria Avila, mordue par l’un de ses chiens de sécurité en décembre 2020. Le verdict a été rendu mardi, au terme d’un procès de deux semaines devant le tribunal de Van Nuys, en Californie.

Une attaque survenue en sortant les poubelles

Les faits remontent à décembre 2020. Maria Avila travaillait comme employée de maison chez Chris Brown, dans sa résidence de Tarzana, en Californie, lorsqu’elle a été attaquée par Hades, un berger du Caucase de 90 kilos appartenant au chanteur. L’agression s’est produite alors qu’elle sortait les poubelles à l’extérieur de la propriété.

Selon son témoignage, l’animal lui aurait arraché « de larges morceaux de peau », lui laissant des cicatrices permanentes au visage et au bras gauche, ainsi que des séquelles nerveuses durables. Elle affirme également souffrir d’un stress post-traumatique qui l’empêche désormais d’exercer son métier, la plupart de ses anciens clients possédant eux-mêmes des chiens.

Chris Brown a déclaré ne pas avoir personnellement appelé les secours, craignant qu’un enregistrement de sa voix ne soit divulgué aux médias. Un membre de son équipe s’est chargé de contacter les services d’urgence.

Une défense contestée par les plaignantes

Avant l’ouverture du procès, le chanteur avait partiellement reconnu sa responsabilité. À la barre, il a affirmé avoir prévenu Maria Avila et sa sœur, Patricia Avila, également présente sur les lieux ce jour-là, qu’elles ne devaient pas sortir sans la présence d’un agent de sécurité. Les deux femmes ont contesté avoir reçu un tel avertissement, soulignant qu’une barrière linguistique aurait rendu cette conversation difficile.

Le détail de l’indemnisation

Le jury a fixé les dommages et intérêts comme suit :

12,9 millions de dollars pour Maria Avila, au titre de la négligence ;

pour Maria Avila, au titre de la négligence ; 885 000 dollars pour sa sœur Patricia Avila, pour préjudice moral ;

pour sa sœur Patricia Avila, pour préjudice moral ; 50 000 dollars pour Oscar Olivo, l’époux de Maria Avila.

Maria Avila réclamait initialement 90 millions de dollars de dommages et intérêts. Le procès avait été précédé d’un premier procès annulé à la mi-juin, après qu’un juré eut effectué des recherches sur internet et partagé ses conclusions, entraînant la sélection d’un nouveau jury.

Ce verdict intervient quelques jours après le lancement de la tournée conjointe de Chris Brown et Usher, The R&B Tour, qui doit se poursuivre à travers les États-Unis jusqu’en décembre.