Élimination des bleus: Booba s’en prend encore à Mbappé

Après la défaite de l’équipe de France face à l’Espagne (0-2), mardi 14 juillet, en demi-finale de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé s’est retrouvé au centre de nouvelles critiques de Booba. Le rappeur a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il s’en prend au capitaine des Bleus, estimant que ses performances pendant le tournoi ne sont pas à la hauteur des attentes.

Il l’a notamment moqué, affirmant qu’il avait marqué contre la Sierra Leone ou les îles Kiwi mais que face à l’Espagne, il n’avait rien pu faire. En d’autres termes, il a accusé Mbappé d’être fort contre les petites équipes, mais de ne rien prouver lorsque le niveau s’élève. Un jugement sévère quand on sait qu’il a marqué en finale de Coupe du monde face à la Croatie mais aussi contre l’Argentine, portant la France à bout de bras.

Booba moque Mbappé et critique Deschamps

Cette prise de parole intervient au lendemain de l’élimination française, alors que plusieurs observateurs tentent encore d’analyser la prestation de l’équipe de Didier Deschamps. Une prestation loin de ce qui était attendu, espéré tout du moins par les supporteurs des Bleus, après un début de mondial particulièrement réussi.

Dans sa vidéo, Booba évoque également le transfert du joueur depuis le PSG vers le Real Madrid. Il a associé la présence du capitaine des Bleus aux difficultés rencontrées récemment par le club espagnol. Il a profité de l’occasion pour également remettre en cause certaines décisions sportives, notamment concernant la hiérarchie offensive des Bleus, en citant le cas d’Ousmane Dembélé qui a pu démarrer sa compétition dans des conditions peu agréables, lui qui était assez largement critiqué, certains voulant même le mettre sur le banc.

Mbappé, attaqué de tous les côtés

Suite à ces critiques, Kylian Mbappé n’a pas réagi publiquement aux propos du rappeur. La fin du mondial est toutefois compliquée pour lui, qui a aussi été largement critiqué, moqué et insulté par une sénatrice paraguayenne, qui l’a pris à parti sur les réseaux sociaux, allant même jusqu’à insulter ses parents en pleine session au Sénat.