Iran : la France réclame des sanctions après l'agression de deux agents de son ambassade

Deux agents de l’ambassade de France à Téhéran ont été agressés dimanche, un incident qui a conduit Paris à convoquer mardi le chargé d’affaires iranien et à exiger que les responsables soient identifiés et punis. Selon le Quai d’Orsay, les autorités iraniennes doivent faire toute la lumière sur les faits, sanctionner leurs auteurs et garantir la sécurité du personnel diplomatique français conformément à leurs obligations internationales.

Le ministère français des Affaires étrangères a précisé que cette convocation intervenait à la demande du ministre Jean-Noël Barrot. Le porte-parole du Quai d’Orsay a qualifié les faits d’« action d’intimidation extrêmement grave » visant deux représentants français en poste dans la capitale iranienne.

Paris exige des explications de Téhéran

D’après le Quai d’Orsay, la France attend des autorités iraniennes qu’elles établissent les circonstances exactes de l’incident et prennent des mesures contre les personnes impliquées. Le gouvernement français réclame également que la sécurité de ses installations diplomatiques et de ses agents soit pleinement assurée.

Les autorités françaises estiment que les engagements internationaux protégeant les missions diplomatiques doivent être respectés. La convocation du chargé d’affaires iranien constitue une protestation officielle adressée à Téhéran après cet épisode.

Le ministère n’a pas communiqué davantage de détails sur les circonstances de l’agression ni sur l’identité des personnes impliquées. Les informations rendues publiques indiquent seulement que les deux agents français ont été visés dimanche dans la capitale iranienne.

Des tensions persistantes entre la France et l’Iran

Les relations entre Paris et Téhéran restent dégradées depuis plusieurs années. Les différends portent sur plusieurs dossiers, dont le programme nucléaire iranien, mais aussi sur la détention de ressortissants français en Iran, régulièrement dénoncée par les autorités françaises.

Ces tensions diplomatiques ont conduit la France à maintenir des consignes de prudence à l’égard de l’Iran. Les autorités françaises déconseillent actuellement à leurs ressortissants de se rendre dans le pays en raison des risques élevés de détention arbitraire et des difficultés d’assistance consulaire.

Un contexte diplomatique déjà sensible

L’incident survient alors que la protection des représentations diplomatiques demeure une obligation prévue par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, qui impose à l’État hôte de garantir la sécurité des missions étrangères et de leur personnel.

Dans ce contexte, le Quai d’Orsay considère que les autorités iraniennes doivent apporter des réponses rapides. Le ministère français insiste sur la nécessité de « faire la lumière » sur les faits et de « punir les auteurs », tout en veillant à ce que les agents diplomatiques français puissent exercer leurs fonctions dans des conditions conformes au droit international.