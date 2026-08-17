Cristiano Ronaldo et Georgina mariés dans leur salon : la raison intime derrière ce choix

Le salon d’une villa de Cascais, au Portugal, a servi de lieu de cérémonie pour l’union de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez le 11 août 2026. Cinq de leurs enfants étaient présents, ainsi que quatre témoins seulement, selon les détails révélés par Vogue.

Un cadre choisi contre l’attente générale

Le couple s’est marié le jour anniversaire de leur rencontre, survenue dix ans plus tôt dans une boutique Gucci à Madrid en 2016. Après la cérémonie civile, la famille s’est rendue au sanctuaire de Fátima pour recevoir une bénédiction religieuse. Aucune fuite n’avait précédé l’événement : le couple avait réservé l’exclusivité de son récit et de ses photos à Vogue, qui a publié le reportage le 16 août, signé par le photographe Juergen Teller.

À eux deux, Ronaldo et Rodríguez cumulent plus de 750 millions d’abonnés sur Instagram, selon un chiffre communiqué par Vogue. Une cérémonie extravagante, avec une longue liste d’invités célèbres, aurait été l’option la plus attendue au vu de cette exposition publique.

Ce que Georgina Rodríguez a expliqué à Vogue

Interrogée sur ce choix, la mannequin argentino-espagnole a confié que petite fille, elle rêvait du plus grand château, du carrosse le plus somptueux, de la robe la plus longue et d’une couronne en diamants. Elle a ajouté avoir aujourd’hui une autre priorité : vivre un moment intime, entouré uniquement de son partenaire et de leurs enfants, dans le cadre de leur foyer.

Rodríguez a justifié le choix précis du salon en évoquant la symbolique du quotidien : c’est l’endroit où la famille prend ses repas et vit sa réalité de tous les jours. Elle a précisé vouloir que, dans trente ans, leurs enfants se souviennent qu’un événement marquant s’était déroulé à cette même table.

Un mariage sous régime de séparation de biens

Le mariage s’est tenu sous un régime de séparation de biens, selon les informations rapportées par Vogue. Parmi les quatre témoins figuraient Miguel Paixão, ami d’enfance du footballeur depuis ses années à l’académie du Sporting Portugal, ainsi qu’Ivana Rodríguez, sœur de la mariée.

Ronaldo, âgé de 41 ans, a par la même occasion évoqué la possibilité que 2026 soit sa dernière saison de football professionnel après vingt-cinq ans de carrière, avant de se consacrer davantage à sa famille. Le couple a précisé qu’une célébration plus large, réunissant famille et amis, est prévue ultérieurement.

Un détail relevé par Vogue donne une autre échelle à la propriété : la villa de Cascais, occupée par la famille depuis juillet, aurait nécessité sept années de construction — un chiffre coïncidant avec le numéro emblématique porté par le joueur durant sa carrière.