Addiction : Omah Lay explique pourquoi il renonce à arrêter de fumer

Omah Lay a mis fin à ses tentatives d’arrêter de fumer. L’artiste afrobeats nigérian l’a confié lors d’un entretien récent avec le podcasteur DJ Dan, dont des extraits ont circulé sur X à partir du 15 août.

Une décision assumée face à une habitude tenace

Le chanteur, de son vrai nom Omah Stanley Didia, a reconnu avoir multiplié les efforts pour se défaire de la cigarette, sans succès durable. « J’aime beaucoup fumer. J’ai essayé d’arrêter, je me suis forcé, mais je n’y arrive pas », aurait-il déclaré, selon plusieurs médias nigérians dont Vanguard et Legit.ng. Il aurait ajouté vouloir désormais vivre sans se battre constamment contre lui-même sur ce sujet, estimant que la vie est trop courte pour s’imposer une telle pression.

L’artiste a également évoqué le cannabis, dont la consommation reste interdite au Nigeria. Selon lui, cette illégalité pousse les jeunes fumeurs du pays à se sentir traités comme des criminels. Il décrit par ailleurs le sentiment que lui procure la cigarette comme un « bonheur artificiel« , renforcé selon lui par le caractère transgressif de l’acte dans un pays où cette pratique est prohibée.

Une prise de position qui divise sur les réseaux

Les propos du chanteur ont suscité de nombreuses réactions en ligne dès leur diffusion. Certains internautes ont rappelé la dangerosité de l’addiction, quelle qu’en soit la forme, tout en reconnaissant la difficulté du sevrage tabagique. D’autres ont salué la franchise de l’artiste sur un sujet rarement abordé aussi directement par une célébrité de son envergure.

Omah Lay avait par ailleurs profité de cet entretien pour évoquer ses modèles dans l’industrie musicale, citant notamment Burna Boy, Wizkid et Drake, et pour affirmer son ambition de devenir l’un des artistes les mieux rémunérés au monde.

Un parcours marqué par une ascension rapide

Né le 19 mai 1997 à Port Harcourt, l’artiste a débuté sa carrière musicale en 2019 avant de connaître une reconnaissance internationale dès 2020 grâce au titre « Bad Influence », devenu la chanson nigériane la plus écoutée de l’année sur Apple Music. Il a depuis cumulé plusieurs certifications, dont une nomination aux Grammy Awards en 2025 pour le titre « Higher« , confirmant sa place parmi les figures montantes de l’afrobeat sur la scène mondiale.