Crise financière à Al Nassr : le projet Cristiano Ronaldo sous pression après une dette de 213 millions $

Al Nassr fait face à une crise financière qui a conduit le Fonds d’investissement public saoudien (PIF) à reprendre la main sur une partie de la gestion du club. Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, la dette dépasserait désormais 800 millions de riyals, soit environ 213 millions de dollars, une situation attribuée à des dépenses engagées lors de la saison passée.

D’après le média saoudien, cette situation a entraîné un renforcement du contrôle exercé par le PIF sur les décisions financières du club. Les dirigeants ne pourraient plus engager de nouvelles recrues sans démontrer au préalable l’existence de ressources suffisantes issues de contrats de sponsoring ou d’autres revenus commerciaux.

Un plan de redressement engagé

Selon les informations disponibles, le plan élaboré par le PIF repose sur plusieurs mesures destinées à rétablir l’équilibre financier. Des consultants indépendants spécialisés en finance, en droit et en stratégie ont été sollicités afin d’identifier des solutions permettant d’accroître les recettes commerciales, de réduire certaines dépenses et de définir une trajectoire de retour à la viabilité.

Par ailleurs, le fonds examinerait également deux scénarios concernant l’actionnariat d’Al Nassr, dont une éventuelle cession partielle de parts du club. Ces pistes auraient pour objectif de « préserver la valeur financière du club », de limiter l’aggravation de l’endettement et d’améliorer la gouvernance.

Cette restructuration intervient alors que le projet sportif d’Al Nassr repose largement sur Cristiano Ronaldo. Selon plusieurs médias, l’attaquant portugais a prolongé en 2025 son contrat jusqu’en 2027 dans le cadre d’un accord estimé à environ 676 millions de dollars sur deux ans.

Le projet Ronaldo face à un nouveau contexte

Arrivé en Arabie saoudite à la fin de l’année 2022, Cristiano Ronaldo a largement contribué à accroître la visibilité internationale d’Al Nassr. Son transfert est aussi considéré comme le point de départ de l’arrivée de plusieurs grandes figures du football européen en Saudi Pro League, accélérant l’exposition mondiale du championnat saoudien.

Les dernières informations publiées sur la crise financière ne remettent toutefois pas officiellement en cause l’avenir du Portugais au sein du club. Elles décrivent avant tout un durcissement des règles de gestion financière et un encadrement plus strict des dépenses, dans un contexte marqué par une dette importante.

En parallèle de sa carrière sur les terrains, Cristiano Ronaldo poursuit le développement de ses activités hors du football. Des publications récentes indiquent qu’il participera comme producteur exécutif et acteur à une série télévisée consacrée à l’univers du football, confirmant l’élargissement de ses projets dans le secteur du divertissement.

Pour l’heure, ni Al Nassr ni le PIF n’ont communiqué publiquement sur les détails de ce plan de restructuration. Les informations rapportées par Al-Riyadiah décrivent une phase de réorganisation destinée à stabiliser les finances du club et à lui permettre de poursuivre son développement dans un cadre budgétaire plus strict.