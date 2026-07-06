Cristiano Ronaldo confirme avoir disputé son dernier Mondial après l'élimination du Portugal

Six participations et jamais de sacre mondial : la carrière de Cristiano Ronaldo en Coupe du monde s’est refermée ce lundi 6 juillet 2026 à Dallas, où le Portugal a été éliminé par l’Espagne (0-1) en huitièmes de finale. En zone mixte, le capitaine portugais a confirmé qu’il s’agissait de son dernier Mondial, selon les propos rapportés par le quotidien portugais Diário de Notícias.

Une élimination scellée dans le temps additionnel

Le but de la qualification espagnole a été inscrit à la 90e+1 par Mikel Merino, entré en cours de match, sur un service de son coéquipier Ferran Torres. Jusque-là, la rencontre à l’AT&T Stadium était restée fermée, malgré plusieurs occasions de part et d’autre, notamment une frappe de Ronaldo repoussée par le gardien espagnol Unai Simón en première période. Avec cette défaite, l’équipe portugaise quitte la compétition au stade des huitièmes de finale, et l’Espagne affrontera en quarts le vainqueur du match entre les États-Unis et la Belgique, prévu le vendredi 10 juillet.

Ce résultat renvoie à un précédent connu de la sélection portugaise : le 29 juin 2010, déjà face à l’Espagne et déjà à ce stade de la compétition, le Portugal avait été éliminé du Mondial sud-africain sur le même score (1-0). Ronaldo, alors âgé de 25 ans, était titulaire lors de ce match disputé au Cap.

« L’Euro 2016 a la même valeur qu’un Mondial »

Après la rencontre, le joueur d’Al-Nassr a livré son bilan face aux journalistes présents en zone mixte. Il a d’abord évoqué son état d’esprit sur l’issue du tournoi, indiquant partir conscience tranquille après avoir tout donné. Il a ensuite mis en perspective son palmarès en sélection, rappelant qu’avant lui le Portugal n’avait remporté aucun titre et qu’il en a apporté trois, dont l’Euro 2016. Sur ce dernier trophée, sa formule a été reprise par plusieurs médias, dont le journaliste Fabrizio Romano : « L’Euro 2016 a la même valeur qu’un Mondial, sincèrement. »

Sur son avenir international, le capitaine portugais a précisé qu’il prendrait le temps de la réflexion, refusant de trancher à chaud sur une éventuelle retraite en sélection. Veille du match, il s’était montré plus évasif face à la presse, renvoyant la question à plus tard sans confirmer ni infirmer le caractère définitif de sa participation. C’est donc uniquement après l’élimination que la confirmation a été formulée sans ambiguïté.

Un record partagé, un titre mondial resté hors de portée

Avec cette sixième campagne mondiale disputée, entamée en 2006 en Allemagne, Ronaldo égale la marque de participations détenue par l’Argentin Lionel Messi et le Mexicain Guillermo Ochoa. Sur l’ensemble de ces éditions, il totalise trois buts inscrits lors du Mondial 2026 : deux face à l’Ouzbékistan en phase de groupes, un contre la Croatie en huitièmes de finale du tour précédent. Coupe du monde reste ainsi le seul grand trophée international à ne pas figurer à son palmarès, sélection portugaise n’ayant jamais dépassé le stade des quarts de finale sous son capitanat, dernier accès à ce stade obtenu au Maroc en 2022.

Sélectionneur Roberto Martínez, également interrogé après la rencontre, doit désormais se prononcer sur son propre avenir à la tête de la sélection portugaise, question qui conditionnera en partie le format de la reconstruction de l’équipe nationale avant l’Euro 2028.