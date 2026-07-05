E-learning au Bénin : Léandre Houngbédji détaille la vision de l'État pour les étudiants

Offrir à un étudiant béninois l’accès aux mêmes ressources qu’un campus occidental, sans quitter son village. C’est l’ambition affichée par le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, qui a détaillé ce 5 juillet, les contours du projet national de télé-enseignement porté par l’exécutif béninois : « Nous sommes dans une démarche futuriste et ambitieuse pour nos jeunes, leur offrir le monde à partir de chez eux ».

Réuni en Conseil des ministres le mercredi 1er juillet 2026 sous la présidence de Romuald Wadagni, le gouvernement a validé la contractualisation avec plusieurs prestataires pour la mise en œuvre du projet e-learning. Cette étape ouvre la voie aux travaux d’aménagement des premiers espaces pédagogiques connectés du pays.

Quatre universités pilotes dès la rentrée 2026-2027

Selon le compte rendu du conseil des ministres, le dispositif ne concernera pas immédiatement tout le territoire. Le modèle sera déployé progressivement à tous les niveaux du système éducatif national, avec un démarrage dès la rentrée 2026-2027 dans quatre universités publiques : l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), l’Université de Parakou (UP), l’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM) et l’Université Nationale d’Agriculture (UNA). Les contrats approuvés portent notamment sur l’aménagement d’amphithéâtres dédiés sur les campus d’Abomey-Calavi, de Parakou et de la Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou, le développement de la plateforme nationale etudiant.bj, ainsi que l’assistance technique en assurance qualité pédagogique et la conception audiovisuelle des studios de télé-enseignement.

Pour Léandre Houngbédji, l’enjeu dépasse la numérisation des cours. Les contenus pédagogiques ne seront pas que béninoises. Il affirme : « les ressources pédagogiques que le e-learning va permettre d’avoir à disposition ne seront pas que des ressources pédagogiques béninoises », certaines devant venir « de partout dans le monde, fournies par les plus éminents spécialistes ». Il y voit aussi un moyen d’épargner aux jeunes des contraintes de mobilité, en leur permettant de « s’émanciper dans leur milieu naturel ».

Une réponse anticipée aux coupures d’électricité

Le porte-parole du gouvernement a également abordé la fiabilité du réseau électrique, souvent citée comme un frein potentiel à ce type de projet dans les zones rurales. Il reconnaît que « aujourd’hui le Bénin n’est pas encore électrifié de partout », mais estime que « cela ne peut être un obstacle à la mise en œuvre de mesures ambitieuses ». Sa réponse : équiper les sites concernés d’une double alimentation. « À côté du courant conventionnel, il va y avoir du courant alternatif, avec du solaire par exemple ou avec des groupes », afin qu’« en cas de discontinuité dans la fourniture conventionnelle, les activités ne s’arrêtent ».

Des pôles universitaires plutôt qu’un campus par commune

Le maillage territorial suivra une logique de pôles plutôt que d’implantations dans chaque commune. « Il y a des pôles qui ont été définis pour que les centres de mise en oeuvre soient disponibles un peu partout sur le territoire national, au plus près de nos populations », explique le porte-parole, qui n’exclut pas un renforcement de ce maillage à moyen terme : « Si dans dix ans, quinze ans, vingt ans, il est possible d’avoir davantage de pôles encore plus près des populations, ça va être fait », en s’appuyant sur l’amélioration continue de la connexion internet dans le pays.

L’objectif final tient en une formule : « Vous pouvez rester chez vous, dans votre village, pas besoin d’aller à Parakou, pas besoin d’aller à Cotonou » pour suivre l’essentiel de son cursus — tout en gardant la liberté de se rendre dans une salle dédiée pour qui le souhaite. Le calendrier retenu par l’exécutif fixe la rentrée universitaire 2026-2027 comme échéance de lancement pour les quatre établissements pilotes, avant une extension progressive à d’autres pôles universitaires du pays.