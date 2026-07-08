Embargo contre Cuba: le Maroc seul pays africain à s'aligner sur les USA

Mardi 7 juillet, l’Assemblée générale des Nations unies s’est prononcée à New York sur une demande de Cuba visant à rouvrir les discussions autour de l’embargo économique, commercial et financier imposé par les États-Unis à son encontre. La motion de procédure a été adoptée par 136 voix contre 9, avec 30 abstentions. Le Maroc a notamment voté contre cette réinscription du dossier à l’ordre du jour s’alignant ainsi sur la position américaine.

En effet, les États-Unis ont aussi voté contre cette motion, au même titre qu’Israël, l’Argentine, le Costa Rica, la Macédoine du Nord, le Paraguay et l’Ukraine. Ce vote, largement relayé par les institutions onusiennes, portait uniquement sur l’organisation des travaux à venir quant à ce sujet au sein de l’ONU et non sur le fond du dossier.

Le Maroc, seul pays africain aligné sur la position américaine

Cette position distingue Rabat de la majorité des États africains, arabes, asiatiques et latino-américains, qui ont soutenu la reprise du débat. L’objectif de cette procédure est de permettre à Cuba de présenter une nouvelle fois les conséquences des sanctions américaines à la communauté internationale, dans un contexte marqué par un renforcement des tensions entre Washington et La Havane, notamment sur les questions énergétiques (pétrole et électricité, en premier lieu).

De plus en plus de pays souhaitent une levée de l’embargo

L’adoption de cette motion ne remet pas directement en cause les sanctions américaines. Elle permet cependant d’inscrire un nouveau débat à l’ordre du jour de l’Assemblée générale avant la prochaine session annuelle consacrée au sujet. Depuis 1992, Cuba sollicite régulièrement les Nations unies afin de dénoncer les effets de l’embargo sur son économie et sa population. Au fil des années, une large majorité des États membres s’est prononcée en faveur de résolutions appelant à sa levée.

Les résultats enregistrés ces dernières années montrent d’ailleurs une nette évolution des positions en faveur de l’île. En octobre 2025, une résolution favorable à Cuba avait été adoptée par 165 voix contre 7, avec 12 abstentions. En 2024, le texte avait obtenu un soutien encore plus large avec 187 votes favorables. Les débats actuels interviennent alors que les restrictions américaines touchant le secteur énergétique ont accentué les difficultés économiques rencontrées par l’île.