Course à l'IA: la prédiction d'Elon Musk toujours valable malgré l'expansion de TSMC aux USA

Elon Musk avait averti, en mars 2025, que le contrôle des usines de puces avancées déterminerait le vainqueur de la course mondiale à l’intelligence artificielle. Un an et demi plus tard, malgré des investissements records de TSMC aux États-Unis, Taïwan conserve l’écrasante majorité de la production de semi-conducteurs de pointe, tandis que les tensions militaires avec la Chine restent vives.

Une dépendance qui persiste malgré 265 milliards de dollars investis en Arizona

Le géant taïwanais du semi-conducteur a porté en juillet 2026 son investissement total en Arizona à 265 milliards de dollars, un montant couvrant dix usines, deux sites d’assemblage avancé et un centre de recherche et développement. Une fois ce chantier achevé, seulement environ 30 % de la capacité de production des puces les plus avancées de l’entreprise (2 nanomètres et technologies suivantes) se trouvera sur le sol américain, le reste demeurant concentré à Taïwan.

Sur le terrain, la première usine du site produit déjà des puces en 4 nanomètres pour des clients comme Apple et Nvidia. La deuxième, dédiée à la gravure en 3 nanomètres, a achevé sa construction et doit recevoir ses équipements au second semestre 2026, pour une production en volume attendue au second semestre 2027. Une troisième usine, ciblant les technologies 2 nanomètres et A16, a commencé sa construction en 2025.

TSMC justifie cette accélération par une demande soutenue liée à l’intelligence artificielle plutôt que par la seule politique industrielle américaine. Son directeur général C.C. Wei a évoqué la construction de « probablement quatre usines supplémentaires ou plus » lors de l’annonce de juillet.

Tesla et xAI misent sur un projet de fabrication distinct

En parallèle de l’expansion de TSMC, Musk pousse ses propres entreprises vers l’indépendance industrielle. Tesla, SpaceX et xAI ont annoncé le projet « Terafab », un complexe de fabrication de puces à Austin, au Texas, présenté comme devant produire à terme un térawatt de capacité de calcul par an. Musk a également conclu un accord de 16,5 milliards de dollars avec Samsung pour la production de ses puces AI5 et AI6 dans une usine texane, dont la mise en service est prévue pour 2027. Ces initiatives restent embryonnaires face à l’ampleur de la production taïwanaise actuelle et ne modifient pas fondamentalement l’équation soulevée par Musk en 2025.

Les tensions autour de Taïwan restent un facteur de risque en 2026

Le scénario évoqué par le patron de Tesla, une invasion chinoise coupant le monde de l’accès aux puces avancées, reste un sujet de préoccupation stratégique. Taïwan a mené du 9 au 19 août 2026 ses plus importants exercices militaires annuels, baptisés Han Kuang, simulant une défense contre un débarquement chinois. La pression militaire de Pékin est restée globalement stable au premier semestre 2026, avec un net recul des incursions aériennes chinoises lors du sommet entre Donald Trump et Xi Jinping, organisé à Pékin du 13 au 15 mai 2026.

Ce sommet a confirmé la place centrale des semi-conducteurs dans les négociations sino-américaines : un contrat d’armement de 14 milliards de dollars destiné à Taïwan y a été discuté, sans décision tranchée de Washington à l’issue des échanges.