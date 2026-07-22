Fold 8 vs Fold 8 Ultra vs Fold 7 : ce qui change vraiment chez Samsung

Samsung a présenté deux smartphones pliables distincts ce mercredi lors de son événement Unpacked à Londres. Pour la première fois en sept générations, le Fold ne connaît pas un seul successeur mais deux modèles aux philosophies opposées, lancés aux côtés du Z Flip 8, de la Galaxy Watch 9 et de la Galaxy Watch Ultra 2.

Une gamme désormais scindée en deux formats

Jusqu’ici, chaque Fold remplaçait simplement le précédent. Cette fois, la marque coréenne propose deux appareils aux orientations différentes. Le premier, simplement nommé Z Fold 8, adopte un format inédit, plus court et plus large, avec un écran interne de 7,6 pouces au ratio 4:3 et une dalle de couverture de 5,5 pouces. Le second, baptisé Z Fold 8 Ultra, conserve les proportions allongées et l’écran de 8 pouces qui faisaient la signature du Fold 7. Les deux dalles fonctionnent à 120 Hz de taux de rafraîchissement adaptatif.

Côté tarifs, le Z Fold 8 démarre à 1 999 euros en version 256 Go, contre 2 199 euros pour le Z Fold 8 Ultra dans la même configuration de stockage. Les prix grimpent respectivement jusqu’à 2 399 euros et 2 799 euros pour les versions 1 To. Le Fold 7, lui, avait été lancé à 2 099 euros l’an dernier.

Ce qui change sur le Fold 8 Ultra

Par rapport au Fold 7, les évolutions restent ciblées plutôt que radicales. La batterie passe de 4 400 à 5 000 mAh, avec l’adoption d’une technologie silicium-carbone, une première sur cette gamme. La charge filaire grimpe de 25W à 45W, ce qui réduirait le temps de charge complète d’environ 40 minutes selon les premières estimations. L’épaisseur diminue légèrement, à 4,1 mm déplié, pour un poids identique de 215 grammes.

Côté photo, le capteur ultra grand-angle passe de 12 à 50 mégapixels — la principale montée en gamme de ce module. Le capteur principal de 200 mégapixels et le téléobjectif 10 mégapixels avec zoom optique 3x restent inchangés, tout comme la compatibilité avec le stylet S Pen, désormais logé directement dans le châssis.

L’appareil gagne en robustesse grâce à la technologie « Flex Titanium« , un alliage combiné à une plaque de titane placée sous l’écran OLED pour renforcer la résistance au pliage. Le cadre en titane de grade 5 s’accompagne d’une certification d’étanchéité IP68. L’écran intérieur atteint désormais 3 000 nits de luminosité maximale contre 2 600 nits sur le Fold 7, avec un revêtement anti-reflet inédit et une densité de 442 pixels par pouce. Le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 équipe l’ensemble de la gamme, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage de base, extensibles jusqu’à 16 Go et 1 To selon les configurations. La vidéo grimpe jusqu’à la 8K, épaulée par le moteur ProVisual Engine pour les scènes peu éclairées.

Ce que propose le nouveau Fold 8

Le Fold 8 « classique » fait des choix différents. Son écran de couverture s’élargit à 5,5 pouces, contre 6,5 pouces sur le Fold 7, mais son écran interne rétrécit légèrement à 7,6 pouces, avec un format 4:3 plus proche d’une tablette traditionnelle. Plié, il mesure 123,9 x 81,9 x 9,7 mm et pèse seulement 201 grammes — le modèle Fold le plus léger jamais produit par la marque, contre 215 grammes pour le Fold 7 et l’Ultra. Il embarque le même processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 que l’Ultra.

Côté photo en revanche, l’appareil se limite à deux capteurs de 50 mégapixels chacun — un grand-angle et un ultra grand-angle — sans téléobjectif dédié, une régression face aux trois capteurs du Fold 7, dont le capteur principal de 200 mégapixels et le zoom optique 3x. La compatibilité avec le S Pen n’a pas été confirmée pour cette version.

Les précommandes des deux modèles sont ouvertes depuis aujourd’hui, avec une disponibilité générale annoncée pour le 7 août. Pour rappel, le marché des pliables reste minoritaire face aux smartphones classiques : il représentait moins de 2 % des ventes mondiales de smartphones en 2025, selon les données du secteur, ce qui explique en partie la stratégie de diversification tentée par Samsung cette année.