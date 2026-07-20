Nubia dévoile le NaviX Ultra : la Chine lance son smartphone à agent IA avant OpenAI

Lors de la World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026, à Shanghai, un constructeur chinois a présenté un téléphone où l’intelligence artificielle agirait à la place de l’utilisateur plutôt que de simplement lui répondre. Nubia, marque premium du groupe ZTE, a présenté son NaviX Ultra en le décrivant comme le premier smartphone dont l’agent IA serait rattaché directement au système, et non ajouté comme une simple fonctionnalité parmi d’autres.

L’appareil embarquerait l’assistant Doubao, conçu par ByteDance, également maison mère de TikTok. Là où un assistant vocal traditionnel attend une instruction avant chaque étape, celui-ci analyserait la situation dans son ensemble et déclencherait de lui-même une suite d’actions réparties entre plusieurs applications — réservation d’un trajet, comparaison de prix ou validation d’un paiement, par exemple, sans qu’aucune touche ne soit actionnée par l’utilisateur.

Le contraste avec le projet resté au stade de rumeur chez OpenAI

Cette présentation intervient alors qu’un projet comparable circule depuis plusieurs mois du côté américain, mais sans confirmation officielle. OpenAI, société à l’origine de ChatGPT, développerait actuellement un smartphone reposant sur le même principe d’agent autonome. D’après l’analyste Ming-Chi Kuo, le projet reposerait sur un processeur personnalisé issu de la gamme MediaTek Dimensity 9600, gravé en 2 nanomètres par TSMC, avec une mise en production visée pour le premier semestre 2027. Kuo évoque un volume combiné avoisinant les 30 millions d’exemplaires sur la période 2027-2028.

Le calendrier montre l’écart entre les deux entreprises : le NaviX Ultra existe déjà sous forme d’appareil fini, présenté publiquement avec un design arrêté, tandis que le projet d’OpenAI demeure, à ce stade, une accumulation de fuites non confirmées par le groupe américain. ZTE et ByteDance s’appuient par ailleurs sur un précédent : le M153, un prototype lancé en décembre 2025 à 3 499 yuans (environ 516 dollars), dont l’intégralité du premier lot — 30 000 exemplaires — se serait écoulée le jour même de sa sortie, entraînant ensuite une flambée des prix sur le marché de la revente.

Un design déjà arrêté, des spécifications encore inconnues

Le boîtier du NaviX Ultra adopte un cadre métallique aux bords fins et une caméra frontale centrée sous forme de perforation. À l’arrière, trois capteurs photo, dont un téléobjectif périscopique, sont regroupés dans un bloc horizontal — un choix esthétique qui n’est pas sans rappeler les smartphones Pixel de Google. Un bouton latéral orange donnerait un accès direct à l’assistant Doubao. Quatre teintes seraient proposées à la commercialisation : Blue Horizon, Black, Dreamscape et White, cette dernière étant déclinée en une version rose baptisée Dream Fantasy.

Sur le fonctionnement technique, Nubia revendique un traitement réalisé « directement sur l’appareil » plutôt que dans le cloud, argument présenté comme un gage de confidentialité. Cette description resterait toutefois incomplète : la navigation dans l’interface serait effectivement traitée en local, mais le raisonnement de fond de Doubao continuerait de solliciter des serveurs distants.

ZTE n’a communiqué à ce stade ni prix, ni date de sortie, ni fiche technique complète pour le NaviX Ultra. La revendication de « première mondiale » est en outre disputée : les sociétés StepFun et Honor ont présenté des appareils reposant sur un principe similaire durant le même événement, pendant qu’Apple, Huawei et Xiaomi travailleraient chacun à des fonctions comparables au niveau de leurs propres systèmes.