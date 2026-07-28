Guerre en Ukraine : Trump finalement impressionné par Zelensky

Une rencontre entre Trump et Zelensky est attendue ce 28 juillet, présentée comme le prochain test de leur relation reconstruite. Selon des sources de l’administration américaine citées par le Wall Street Journal, le président américain porterait désormais un regard nettement plus favorable sur son homologue ukrainien, après des années de tensions ouvertes entre les deux dirigeants.

Un revirement construit sur plusieurs mois

Le changement d’attitude de Trump serait survenu progressivement, à travers plusieurs rencontres organisées en marge de sommets internationaux. Un responsable de l’administration américaine aurait résumé ainsi la nouvelle perception présidentielle : « Zelensky commence à ressembler à un gagnant ». Cette évolution ferait suite à une campagne diplomatique menée par les dirigeants européens pour rapprocher Washington et Kiev.

Le président américain croyait initialement que la Russie finirait par écraser militairement l’Ukraine. Il porterait désormais un regard « moins favorable » sur Vladimir Poutine, selon les mêmes sources — aucune déclaration publique de Trump ne vient à ce stade confirmer directement ce constat.

Les drones ukrainiens au centre du basculement

La résistance militaire ukrainienne face aux frappes en profondeur sur le territoire russe aurait particulièrement marqué Trump. L’industrie ukrainienne des drones aurait retenu son attention, en raison de sa capacité à intercepter des appareils similaires à ceux que les forces américaines rencontrent dans leur propre conflit avec l’Iran.

Ce constat s’accompagne d’annonces publiques confirmées par Trump lui-même : lors du sommet de l’OTAN organisé en Turquie début juillet, il avait annoncé l’achat de drones ukrainiens par Washington et donné son feu vert à la coproduction, par Kiev, d’intercepteurs Patriot — un système de défense antiaérienne jusque-là réservé à un cercle restreint de partenaires américains.

D’autres facteurs, plus inattendus, auraient également pesé dans la balance selon le Wall Street Journal. Le boxeur ukrainien Oleksandr Usyk aurait contribué à cette évolution lors d’un échange avec Trump au Bureau ovale le mois précédent, en insistant sur le caractère combatif du peuple ukrainien.

Une relation encore instable

Le Wall Street Journal souligne que les positions du président américain sont susceptibles de changer rapidement, comme ce fut déjà le cas par le passé. La relation entre les deux hommes avait connu un épisode particulièrement tendu en février 2025, lors d’un échange houleux dans le Bureau ovale, largement diffusé et commenté à l’époque. Plusieurs mois de diplomatie discrète auraient ensuite été nécessaires pour rétablir un dialogue jugé constructif par les deux camps.

Sur le plan militaire, les frappes ukrainiennes menées à l’intérieur du territoire russe se seraient intensifiées ces dernières semaines, visant des sites industriels et pétroliers. En retour, les bombardements russes contre l’Ukraine auraient également gagné en intensité, notamment autour de Moscou, où plusieurs centaines de drones auraient été envoyés en une seule nuit selon les autorités locales.

La guerre en Ukraine, déclenchée en février 2022, entre dans sa cinquième année, avec un basculement stratégique désormais orienté vers la maîtrise technologique de l’espace aérien plutôt que vers les seuls gains territoriaux au sol.