Iran : Trump visé par des appels à la mort lors des funérailles d'Ali Khamenei

La mort d’Ali Khamenei ravive les tensions entre l’Iran et les États-Unis. Une immense foule s’est rassemblée lundi à Téhéran pour les funérailles du guide suprême Ali Khamenei, tué lors du récent conflit impliquant Israël et les États-Unis. Au cours de la cérémonie, des participants ont multiplié les appels à la mort du président américain Donald Trump, selon des images et témoignages rapportés notamment par Associated Press.

La cérémonie funéraire organisée dans la capitale iranienne a donné lieu à une importante démonstration de mobilisation populaire. Des milliers de personnes vêtues de noir ont accompagné le cortège transportant les cercueils d’Ali Khamenei et de plusieurs membres de sa famille morts lors de la frappe aérienne du 28 février, qui avait marqué le début de la guerre entre l’Iran, Israël et les États-Unis.

Tout au long du parcours, des slogans hostiles aux États-Unis et à Israël ont retenti. Des pancartes appelant à la mort de Donald Trump et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu étaient également visibles parmi la foule, tandis qu’une effigie du président américain était suspendue sur le trajet du cortège.

Une cérémonie marquée par des appels à la vengeance

Les images diffusées par la télévision d’État iranienne montrent une foule dense occupant plusieurs kilomètres entre la place Azadi et les principales artères de Téhéran. Les autorités iraniennes n’ont toutefois communiqué aucun chiffre officiel sur la participation.

Au fil de la procession, plusieurs personnes interrogées par les médias ont exprimé leur volonté de venger la mort du guide suprême. « Nous ne sommes pas là pour lui dire adieu, nous sommes là pour nous venger », a déclaré une participante présente dans le cortège.

Selon Associated Press, des participants brandissaient des banderoles appelant explicitement à l’assassinat de Donald Trump et de Benjamin Netanyahu. Cette démonstration intervient alors que Téhéran poursuit des discussions avec Washington en vue d’un cessez-le-feu durable après plusieurs mois de confrontation militaire.

Une rhétorique déjà entendue après la mort de Qassem Soleimani

Ces appels rappellent un précédent remontant à janvier 2020. Lors des funérailles du général Qassem Soleimani, tué dans une frappe américaine ordonnée par Donald Trump près de Bagdad, un récitant avait proposé une collecte populaire destinée à offrir une récompense de 80 millions de dollars à quiconque assassinerait le président américain.

Cette initiative avait été largement relayée à l’époque, sans pour autant constituer une décision officielle des autorités iraniennes. Depuis la mort de Qassem Soleimani, des appels à la vengeance contre Donald Trump sont régulièrement apparus dans les rassemblements organisés par les courants les plus radicaux en Iran.

Les funérailles d’Ali Khamenei interviennent alors que la République islamique cherche à afficher son unité intérieure après plusieurs mois de conflit. Les discussions engagées entre Téhéran et Washington sur un cessez-le-feu restent, de leur côté, en cours, sans annonce officielle sur un éventuel accord définitif.