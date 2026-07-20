EDF : Zidane tranche pour Olise, le sort de Mbappé encore en suspens

Zinedine Zidane prendra officiellement ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France le 1er septembre 2026, selon L’Équipe, succédant à Didier Deschamps dont le mandat s’est achevé samedi après la défaite en petite finale du Mondial contre l’Angleterre (6-4). Zidane, séduit par la métamorphose offensive des Bleus au Mondial, garderait Michael Olise dans son rôle actuel de meneur de jeu plutôt que de le repositionner.

Un choix mûri depuis les JO 2024

Le repositionnement d’Olise dans l’axe ne date pas d’hier dans l’esprit de Zidane. L’ailier du Bayern Munich avait attiré son attention dès les Jeux olympiques 2024, où il avait terminé meilleur passeur du tournoi dans un rôle de meneur de jeu. Repositionné dans l’axe par Deschamps depuis le début du Mondial 2026, le joueur a changé de registre, délaissant les couloirs pour la création plein axe — un profil que Zidane réclamerait depuis des années.

Olise lui-même a confirmé cette préférence de poste dans une déclaration récente : « C’est un rôle un peu plus libre », expliquait-il à propos du numéro 10, un poste qu’il juge « plus naturel » pour lui que l’aile droite où il évolue habituellement en club.

Mbappé, l’inconnue du dispositif

Pour Kylian Mbappé en revanche, rien n’est arrêté : après plusieurs saisons dans l’axe sous l’ère Deschamps-Ancelotti, l’attaquant pourrait aussi bien y rester qu’être replacé côté couloir, la décision appartenant désormais à Zidane. Ce point devrait être tranché dès le premier rassemblement de la saison sous la direction du nouveau sélectionneur, prévu fin septembre contre la Turquie en Ligue des Nations.

En coulisses, Zidane et Mbappé auraient déjà entamé les discussions pour préparer leur collaboration future. La complicité technique naissante entre l’attaquant du Real Madrid et Olise, observée pendant la campagne américaine, serait par ailleurs perçue par Zidane comme un axe central de son projet de jeu.

Une position chargée d’histoire pour les Bleus

Le numéro 10 occupe une place particulière dans l’histoire de l’équipe de France, porté tour à tour par Michel Platini, Zidane lui-même jusqu’à sa retraite en 2006 après la finale perdue contre l’Italie, puis par Antoine Griezmann. Mbappé, capitaine des Bleus, a également porté ce numéro à plusieurs reprises depuis ses débuts, y compris lors de son passage à l’AS Monaco en 2017 avant son transfert au Paris Saint-Germain.

Deschamps quitte ses fonctions après quatorze ans à la tête des Bleus, un bilan marqué par 122 victoires, 32 nuls et 33 défaites en 187 rencontres, dont un sacre mondial en 2018 et deux finales perdues (Euro 2016, Mondial 2022).