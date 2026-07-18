Mondial 2026 : l'Angleterre s'adjuge la 3e place face à la France malgré un doublé de Mbappé

Six buts à quatre c’est le score du match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026, disputé samedi soir au Hard Rock Stadium de Miami. Ce match restera comme l’un des plus spectaculaires de l’histoire de la compétition. L’Angleterre l’emporte face à la France, décrochant la médaille de bronze au terme d’un scénario renversant.

Cinq jours plus tôt, les Bleus avaient vu leurs espoirs de finale s’envoler face à l’Espagne, battus 2-0 en demi-finale grâce à des buts d’Oyarzabal et Porro. Privée d’une troisième finale mondiale consécutive après 2018 et 2022, la sélection de Didier Deschamps devait donc se contenter d’un ultime match de classement, disputé face aux Anglais eux-mêmes sortis par l’Argentine (2-1) au tour précédent.

Une première période à sens unique pour les Three Lions

Le scénario du match a d’abord tourné totalement à l’avantage des joueurs de Thomas Tuchel. Declan Rice a ouvert la marque dès la 3e minute, profitant d’une défense française remaniée pour l’occasion. Ezri Konsa a doublé la mise à la 18e minute, avant que Bukayo Saka ne s’offre un doublé express en fin de première période, aux 37e et 45e+1 minutes. À la pause, le tableau d’affichage indiquait un sévère 4-0 en faveur des Anglais.

Le sursaut tricolore mené par Mbappé

Au retour des vestiaires, Deschamps a bouleversé son dispositif en opérant quatre changements simultanés, faisant entrer Barcola, Dembélé, Digne et Upamecano. Ce choix a immédiatement porté ses fruits. Kylian Mbappé a relancé les siens d’une frappe à la 48e minute, suivi de Bradley Barcola six minutes plus tard. Le capitaine des Bleus a ensuite inscrit un second but personnel à la 66e minute, ramenant l’écart à un seul but (4-3) et relançant totalement la physionomie de la rencontre.

Bellingham et Saka scellent le sort de la rencontre

Alors que la France semblait en mesure d’arracher l’égalisation, Tuchel a fait appel à Jude Bellingham pour verrouiller la fin de match. Bukayo Saka a d’abord transformé un penalty à la 87e minute pour s’offrir un triplé personnel et redonner deux buts d’avance à son équipe. Dans les arrêts de jeu, Ousmane Dembélé a réduit l’écart à la 90e+6 (5-4), avant que Jude Bellingham ne referme définitivement la rencontre à la 90e+8, portant le score final à 6-4.

Cette rencontre marquait par ailleurs le dernier match de Didier Deschamps sur le banc des Bleus, après quatorze années passées à la tête de la sélection nationale. La France disputait ce jour-là son quatrième match pour la troisième place de son histoire : elle avait déjà décroché le bronze en 1958 face à l’Allemagne de l’Ouest (6-3) et en 1986 contre la Belgique (4-2), après un échec contre la Pologne en 1982 (3-2). L’Espagne et l’Argentine s’affronteront désormais dimanche pour le titre mondial à New York.