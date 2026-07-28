Le milliardaire Aliko Dangote veut donner un tiers de sa fortune à des œuvres caritatives

L’une des plus importantes promesses philanthropiques jamais annoncées par un milliardaire africain pourrait voir le jour. Lors d’un entretien accordé à Bloomberg, Halima Dangote a indiqué que son père, Aliko Dangote, prévoyait de consacrer un tiers de sa fortune à des œuvres caritatives après son décès. Cette déclaration intervient alors que le fondateur du Dangote Group prépare progressivement la relève au sein de son empire industriel.

Au cours de cet entretien avec Bloomberg, Halima Dangote, administratrice de la Fondation Aliko Dangote, a expliqué que son père souhaitait qu’environ 33 % de sa fortune soient destinés à des actions caritatives après sa mort. Elle précise que le milliardaire a demandé à sa mère ainsi qu’à ses trois filles d’approuver cette décision.

Selon le Bloomberg Billionaires Index, la fortune d’Aliko Dangote est estimée à environ 36,5 milliards de dollars. Si ce projet est mis en œuvre, le montant consacré à la philanthropie dépasserait 12 milliards de dollars, ce qui figurerait parmi les plus importants engagements de ce type annoncés par un milliardaire africain.

L’entretien apporte également de nouveaux éléments sur la préparation de la succession au sein du Dangote Group, premier conglomérat industriel privé d’Afrique.

Une succession préparée alors que Dangote reste aux commandes

Les déclarations de Halima Dangote interviennent alors que les responsabilités des trois filles du milliardaire – Halima, Fatima et Mariya Dangote – ont été élargies au sein du groupe.

Contrairement à de nombreuses grandes fortunes familiales, où les questions de succession demeurent souvent confidentielles jusqu’au retrait du fondateur, la famille Dangote communique progressivement sur l’évolution de la gouvernance, alors qu’Aliko Dangote continue de diriger activement son groupe.

Présent dans le ciment, les engrais, le sucre, le sel, l’agroalimentaire et le raffinage de pétrole, le Dangote Group est devenu le plus important conglomérat industriel privé du continent. Sa raffinerie de Lagos, au Nigeria, dispose actuellement d’une capacité de traitement de 650 000 barils de pétrole par jour.

Un groupe qui poursuit une ambitieuse phase de croissance

Cette préparation de la relève intervient alors que le groupe poursuit plusieurs projets d’envergure. Dangote Group s’est fixé pour objectif d’atteindre un chiffre d’affaires annuel de 100 milliards de dollars d’ici 2030, une cible présentée comme la prochaine étape de son développement.

Le groupe mène également un vaste programme d’expansion de sa raffinerie. Un investissement de 2,5 milliards de dollars a été annoncé afin de porter sa capacité de raffinage de 650 000 à 1,4 million de barils par jour d’ici 2028. À terme, le site pourrait figurer parmi les plus grandes raffineries au monde.

Ces investissements accompagnent la stratégie de développement du conglomérat au moment où la question de la transmission de ses activités commence à être davantage évoquée publiquement.

Aucune date n’a été communiquée concernant la mise en œuvre de cet engagement philanthropique. Lors de son entretien avec Bloomberg, Halima Dangote a toutefois indiqué que la volonté de son père était que ce tiers de sa fortune soit consacré à des œuvres caritatives après son décès.