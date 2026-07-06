Lionel Messi bientôt avec Vozinha ? L'Inter Miami passe à l'action pour le gardien du Cap-Vert

L’Inter Miami pourrait bien tenter un coup inattendu sur le marché des transferts. D’après les informations du quotidien portugais Record, le club de MLS s’intéresserait à Vozinha, le gardien du Cap-Vert, auteur d’une Coupe du monde 2026 remarquée. Aucune signature n’a toutefois été officialisée à ce stade et les discussions n’auraient pas encore abouti.

Libre depuis la fin de son contrat avec GD Chaves, au Portugal, le portier de 40 ans présente un profil attractif pour la formation floridienne. Son statut d’agent libre permettrait à l’Inter Miami de le recruter sans indemnité de transfert, un élément susceptible de faciliter une éventuelle opération si les négociations venaient à se concrétiser.

Un Mondial 2026 qui a changé sa dimension

La cote de Vozinha a considérablement grimpé au fil de la Coupe du monde 2026. Le gardien cap-verdien s’est illustré par plusieurs prestations de haut niveau, notamment lors du huitième de finale face à l’Argentine de Lionel Messi. Malgré l’élimination de sa sélection, ses arrêts et son sang-froid ont retenu l’attention de nombreux observateurs.

À l’issue de la rencontre, un échange entre les deux joueurs a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Cité par Record, le gardien a rapporté les propos de la star argentine : « Messi est venu me voir et m’a dit que j’avais été fantastique, que les gens devraient être fiers de moi. »

Ce moment a renforcé les spéculations autour d’un possible intérêt de l’Inter Miami, où évolue le champion du monde argentin. Pour l’heure, Record précise toutefois qu’aucun accord n’a été conclu entre les différentes parties, même si le club américain suivrait le dossier avec attention.

Une carrière construite loin des plus grands championnats

Avant de devenir l’une des révélations du Mondial, Vozinha, de son vrai nom Josimar José Évora Dias, a bâti sa carrière avec patience. Formé au Batuque FC, il a également porté les couleurs du CS Mindelense au Cap-Vert avant de poursuivre son parcours à l’étranger.

Le gardien est ensuite passé par le Progresso do Sambizanga en Angola, le Zimbru Chișinău en Moldavie, puis Gil Vicente au Portugal. Il s’est ensuite imposé pendant plusieurs saisons à AEL Limassol à Chypre avant de rejoindre AS Trenčín en Slovaquie, puis GD Chaves, où son contrat est arrivé à son terme à l’issue de la saison 2025-2026.

En sélection nationale, il fait figure de référence. International depuis plus d’une décennie, il compte parmi les joueurs les plus capés de l’histoire du Cap-Vert et a participé à plusieurs éditions de la Coupe d’Afrique des nations. La Coupe du monde 2026 lui a offert une visibilité inédite à l’échelle internationale.

L’Inter Miami garde toutes les options ouvertes

Pour l’Inter Miami, l’arrivée d’un gardien expérimenté et libre de tout contrat représenterait une opportunité à moindre coût. Le club poursuit sa stratégie consistant à renforcer son effectif autour de Lionel Messi afin de rester compétitif en MLS et sur la scène continentale.

Aucune annonce officielle n’a cependant été effectuée par le club floridien ou par l’entourage de Vozinha. Les prochains jours devraient permettre de savoir si cet intérêt débouche sur une offre concrète ou s’il restera au stade de simple piste de mercato.