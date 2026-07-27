Lionel Messi reste l'un des meilleurs joueurs du monde, assure Angel Di Maria

Lionel Messi reste, selon Angel Di Maria, l’un des meilleurs joueurs de la planète malgré ses 39 ans. Quelques jours après la fin de la Coupe du monde 2026, l’ancien international argentin a estimé que le capitaine de l’Argentine était toujours capable d’évoluer au plus haut niveau et qu’il devait poursuivre sa carrière aussi longtemps qu’il en aurait l’envie.

Dans un entretien médiatique, Angel Di Maria a réaffirmé sa confiance envers son ancien coéquipier. Selon ses déclarations, « Leo doit continuer aussi longtemps qu’il le souhaite ». L’ancien ailier du Real Madrid et du Paris Saint-Germain considère que le meneur de jeu de l’Inter Miami conserve un niveau de performance qui le place parmi les références mondiales.

Angel Di Maria, une voix qui compte en Argentine

La prise de parole de Di Maria possède un poids particulier dans le football argentin. L’ancien ailier fait partie des joueurs les plus marquants de l’histoire récente de l’Albiceleste. Avec plus de 140 sélections, il a participé à plusieurs générations de l’équipe nationale et remporté les principaux trophées internationaux.

Son influence dépasse son palmarès. Di Maria est l’un des rares joueurs à avoir marqué lors de trois finales majeures avec l’Argentine : la Copa América 2021 contre le Brésil, la Finalissima 2022 face à l’Italie et la finale de la Coupe du monde 2022 contre la France. Cette capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous lui a permis de devenir l’un des héros de la sélection, après avoir longtemps été critiqué à la suite des finales perdues entre 2014 et 2016.

C’est aussi l’un des partenaires les plus proches de Lionel Messi en sélection. Les deux hommes ont partagé le vestiaire argentin pendant plus de quinze ans et ont construit une relation sportive qui a accompagné les plus grands succès de leur pays.

Messi toujours capable d’évoluer au plus haut niveau

Pour Di Maria, l’âge ne remet pas en cause les qualités de son ancien capitaine. L’ancien Madrilène estime que Messi reste libre de décider de la suite de sa carrière. « Il n’a plus rien à prouver », a-t-il résumé, tout en ajoutant que son compatriote pouvait encore évoluer plusieurs saisons au plus haut niveau.

Ces déclarations interviennent alors que l’avenir international de Lionel Messi continue d’alimenter les discussions après le Mondial 2026. L’octuple Ballon d’Or n’a pas encore officialisé sa décision concernant une éventuelle poursuite de son aventure avec l’Albiceleste.

Un avis renforcé par un parcours commun exceptionnel

L’analyse de Di Maria trouve aussi sa légitimité dans leur parcours commun. Les deux joueurs ont disputé ensemble plusieurs Coupes du monde, remporté deux Copa América consécutives ainsi que la Finalissima et le Mondial 2022. Peu de coéquipiers connaissent aussi bien Lionel Messi sur le terrain comme en dehors.

Dans ce contexte, l’avis de l’ancien ailier argentin dépasse celui d’un simple observateur. Lorsqu’il affirme que Messi figure encore parmi les meilleurs joueurs du monde, il s’exprime en tant qu’acteur majeur de l’une des périodes les plus glorieuses de l’histoire du football argentin, aux côtés du capitaine qui a conduit l’Albiceleste vers plusieurs titres majeurs.