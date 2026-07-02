Lutte contre la traite des personnes au Bénin : Une nouvelle stratégie nationale ambitieuse adoptée

Réuni en conseil des ministres ce mercredi 1er juillet 2026, le gouvernement béninois a a pris de nouvelles mesures pour la protection des droits humains. Par l’adoption de la politique nationale de lutte contre la traite des personnes (PNLTP) 2027-2036 et de sa stratégie quinquennale, le Bénin se dote d’un cadre de référence moderne pour éradiquer un fléau multidimensionnel.

La traite des personnes demeure l’une des violations les plus graves de la dignité humaine. Face à l’urgence de protéger les populations vulnérables, le conseil des ministres, sous la haute direction du président de la république, a formellement approuvé deux documents d’orientation stratégique majeurs : la politique nationale de lutte contre la traite des personnes (PNLTP) couvrant la décennie 2027-2036, ainsi que sa stratégie nationale opérationnelle (SNLTP) pour la période 2027-2031. Ces textes viennent consolider l’arsenal juridique existant et structurer de manière cohérente la riposte de l’État.

Au Bénin en effet, la traite des personnes revêt plusieurs visages cruels, touchant de manière disproportionnée les femmes et les enfants. Le phénomène se manifeste principalement par l’exploitation économique de mineurs, communément désignée sous le nom des « enfants placés » ou Vidomégon, un système traditionnel de solidarité autrefois noble mais aujourd’hui détourné par des réseaux criminels à des fins de servitude domestique ou agricole forcée. Des milliers d’enfants se retrouvent ainsi contraints à des travaux pénibles dans les marchés urbains, les champs ou les carrières, privés de leur droit fondamental à l’éducation.

Parallèlement, la traite transfrontalière alimente des réseaux d’exploitation sexuelle et de prostitution forcée. Des jeunes filles sont déracinées vers les pays limitrophes ou vers l’Europe sous de fausses promesses d’emploi ou d’études. L’avènement du numérique a également complexifié la situation, facilitant le recrutement clandestin et l’escroquerie à grande échelle et rendant les victimes particulièrement impuissantes face à leurs bourreaux.

Pourquoi est-il impératif de lutter ?

Combattre ce crime n’est pas seulement une obligation légale, c’est un impératif moral et de développement. La traite détruit le capital humain d’une nation en privant sa jeunesse d’un avenir et en installant un climat d’insécurité et d’injustice.

Pour le Bénin, assurer la protection des droits fondamentaux est une condition sine qua non pour asseoir sa crédibilité sur la scène internationale et garantir une croissance économique inclusive. En tolérant de telles pratiques, une société compromet sa propre stabilité institutionnelle, sa cohésion sociale et la santé de ses générations futures.

Pour concrétiser sa vision — qui ambitionne qu’à l’horizon 2036, le Bénin soit un pays où toutes les formes de traite sont maîtrisées —, la nouvelle politique s’appuie sur quatre piliers stratégiques essentiels. Le premier met l’accent sur le renforcement des outils et mécanismes de prévention afin de sensibiliser les communautés à la base. Le deuxième pilier vise à optimiser la prise en charge globale des victimes, leur garantissant un accompagnement médical, psychologique et une réinsertion sécurisée.

Enfin, le gouvernement prévoit un durcissement de l’arsenal juridique et répressif pour châtier sévèrement les auteurs, tout en dynamisant les partenariats bilatéraux et internationaux pour contrer les réseaux transfrontaliers. Par ce déploiement, le Bénin réaffirme sa volonté de briser définitivement les chaînes de l’esclavage moderne.