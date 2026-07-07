Mali : de nouveaux blindés et camions-citernes acheminés à Kati

Un convoi militaire imposant a franchi plusieurs localités maliennes samedi 4 juillet 2026 avant de rallier la garnison de Kati. Selon Bamada.net, il transportait des camions-citernes de soutien logistique, des véhicules de transport tactique et des blindés, en appui aux troupes présentes sur zone.

Un accueil populaire sur le trajet

Le passage de la colonne a rassemblé des habitants le long de la route dans plusieurs localités traversées. Des riverains ont applaudi le convoi à son passage, un geste que plusieurs observateurs cités par Bamada.net interprètent comme un signe de soutien populaire envers les Forces armées maliennes (FAMa).

Les blindés et véhicules de transport doivent renforcer la mobilité des unités engagées dans les opérations, tandis que les citernes serviront au ravitaillement des forces déployées sur les différents théâtres d’intervention.

Une série de livraisons engagée depuis plusieurs mois

Ce convoi s’ajoute à d’autres arrivages survenus depuis le début de l’année. Le 31 janvier 2026, un convoi avait déjà traversé Bamako en direction de Kati, chargé de blindés de combat et de drones AKINCI turcs. Fin mars, un nouvel arrivage de véhicules blindés en provenance de Guinée avait emprunté le même itinéraire vers la capitale.

Sous l’autorité du président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta, plusieurs programmes de modernisation des FAMa ont été engagés ces derniers mois. Le pays a occupé la première place de la zone UEMOA au classement Global Firepower 2026, un indice évaluant les capacités militaires à l’échelle mondiale.

Les autorités maliennes présentent cette accumulation de matériel comme un pilier de leur stratégie de défense, aux côtés d’investissements parallèles dans la formation des militaires et la maintenance des équipements acquis. Aucune source n’a pour l’instant précisé l’origine exacte de cette dernière livraison ni son coût.