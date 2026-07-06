Mali : les FAMA et leur allié russe résistent aux attaques à Anéfis

La pression militaire ne faiblit pas dans le nord du Mali. Depuis deux jours, les Forces armées maliennes (FAMA) et leurs partenaires russes de l’Africa Corps poursuivent les combats autour du camp militaire d’Anéfis, dans la région de Kidal, alors que le Front de libération de l’Azawad (FLA) et le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) multiplient les offensives. Les informations disponibles proviennent notamment de RFI qui cite entre autres sources un communiqué de l’armée malienne.

Les combats se concentrent autour du camp militaire d’Anéfis

La situation demeure tendue à Anéfis, où les militaires maliens et leurs alliés russes continuent de tenir leur camp malgré les attaques répétées menées par les groupes armés. Selon RFI, plusieurs salves d’obus ainsi que des drones kamikazes ont visé la position militaire depuis le début de la journée de dimanche.

Le FLA affirme avoir infligé d’importantes pertes matérielles et humaines aux forces présentes sur place. Ces déclarations n’ont toutefois pas pu être vérifiées de manière indépendante. Le mouvement indépendantiste soutient également que le camp est désormais encerclé et qu’un assaut pourrait être lancé après une phase de bombardements destinée à affaiblir ses occupants.

Toujours d’après RFI, les tirs auraient empêché quatre hélicoptères de l’armée malienne d’atterrir à Anéfis hier dimanche 05 Juillet 2026. Un convoi de renfort parti de Gao aurait également été contraint de rebrousser chemin face à l’insécurité sur l’itinéraire.

Bamako affirme poursuivre les opérations

Dans un communiqué publié lundi, l’armée malienne ne fait pas état des difficultés évoquées autour des renforts, mais assure que ses unités sont restées engagées sur le terrain. « Les forces sont restées engagées avec détermination, poursuivant les combats tout au long de la journée avec courage et discipline », indique le communiqué.

Les affrontements autour d’Anéfis surviennent après une série d’attaques coordonnées lancées samedi contre plusieurs localités du pays, notamment Gao, Sévaré et Kenioroba. Selon les autorités maliennes, ces offensives ont été repoussées ou les assaillants se sont retirés après de brefs combats.

Cette nouvelle séquence intervient un peu plus de deux mois après les attaques coordonnées du 25 avril, au cours desquelles le FLA et le JNIM avaient simultanément visé plusieurs villes du pays, dont Bamako, Kidal, Gao et Sévaré. Cette offensive avait marqué une nouvelle étape dans l’intensification des opérations menées contre les positions de l’armée malienne.

Une bataille dont l’issue reste incertaine

À ce stade, aucune source indépendante n’a confirmé les revendications du FLA concernant la ville d’Anéfis ou les pertes annoncées au sein des forces maliennes et de l’Africa Corps. Les informations disponibles montrent néanmoins que les combats se poursuivent autour de cette position stratégique du nord du Mali.

L’évolution de la situation dépendra notamment de la capacité des forces engagées à maintenir leurs positions ou à recevoir des renforts, tandis que les autorités maliennes continuent de communiquer sur la poursuite des opérations militaires dans la région.