Marchés Tokpa Yôyô et Tokpa Daho au Bénin : Des instructions pour une réduction des redevances mensuelles  

C’est le début d’une immense bouffée d’oxygène pour le commerce local. En Conseil des ministres ce mercredi 1er juillet 2026, le gouvernement béninois a officiellement donné son accord pour une réduction des redevances mensuelles applicables aux espaces marchands des nouveaux pôles commerciaux. Une décision salvatrice qui répond directement aux cris de détresse répétés des usagers.

Depuis l’annonce de démarrage tant attendu des activités dans les infrastructures marchandes modernes du pays, l’ambiance n’était pas totalement à la fête chez les commerçants et commerçantes. Derrière la beauté architecturale, le confort et la salubrité de ces nouveaux cadres de transactions, se cachait une réalité financière étouffante. Boutiquiers, grossistes et exploitants de stands n’ont cessé de multiplier les doléances, déplorant le coût jugé exorbitant des loyers et des taxes d’exploitation. Une situation qui étrangle la rentabilité de leurs affaires et freinait le développement d’une activité commerciale aisée.

Pour les usagers des marchés, s’acquitter des tarifs initiaux relèverait d’un véritable parcours du combattant. Plusieurs d’entre eux redoutent une baisse drastique de leurs marges bénéficiaires quotidiennes, certains hésitant même à occuper pleinement les places flambant neuves qui leur étaient attribuées et préférant retourner vers l’informel de rue.

Face à cette situation, le ministre du commerce intérieur a présenté au conseil un compte-rendu rigoureux de l’application de ces tarifs. Le constat s’est avéré sans appel : bien que ces redevances fussent techniquement inférieures à ce qu’elles auraient dû être sur le marché immobilier réel pour des infrastructures d’une telle qualité, elles demeuraient trop lourdes pour le panier moyen et la bourse des acteurs économiques locaux. Prenant la mesure de ces doléances légitimes, le Président de la République a personnellement impulsé de nouvelles orientations.

La réduction approuvée par le gouvernement cible tout particulièrement les espaces marchands des marchés urbains et régionaux des grands pôles de la capitale économique, notamment le pôle commercial Tokpa Yôyô et le pôle agroalimentaire de Tokpa Daho.

Favoriser l’accessibilité financière et l’occupation optimale

L’objectif affiché par l’exécutif béninois à travers ce geste fort est double : renforcer de manière très concrète l’accessibilité financière de ces marchés modernes pour tous les budgets d’une part, et d’autre part, favoriser leur occupation optimale afin de garantir que ces investissements publics massifs profitent à l’ensemble du tissu économique. Le gouvernement réaffirme ainsi sa volonté de ne pas transformer la modernisation des infrastructures en un fardeau fiscal pour les populations, mais plutôt en un levier d’épanouissement collectif.

Sur cette base constructive, le conseil des ministres a formellement validé la mesure. La baisse des redevances mensuelles prendra effet dès ce mois de juillet 2026. Cette annonce crée certainement un immense sentiment de soulagement dans les allées des marchés béninois et redonne aux vaillants commerçants l’élan nécessaire pour animer avec quiétude et prospérité le cœur économique du pays.