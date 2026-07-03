Microsoft a fait disparaître les applications de Windows au profit de Copilot avec le Projet Aion

Plus aucune icône, plus aucun menu Démarrer classique : chez Microsoft, un prototype confie désormais tout le pilotage de Windows à une seule boîte de dialogue. Baptisé Projet Aion, ce système expérimental remplace le shell traditionnel par Copilot, sans application locale à lancer. Son existence a été révélée par Windows Central, dont les sources ont authentifié la vidéo divulguée qui en atteste.

Un shell entièrement construit autour de l’IA

Le prototype repose sur un codebase allégé baptisé Win3 et utilise le navigateur Edge comme shell, avec le moteur Chromium pour le rendu. L’interface conserve une apparence proche d’un bureau classique, avec une barre des tâches et un menu Démarrer, mais ces deux éléments sont entièrement pilotés par Copilot. Les utilisateurs interagissent avec le système via une boîte de saisie multimodale permettant d’ouvrir des applications, de rechercher des fichiers ou de naviguer sur le web. Selon le narrateur de la vidéo cité par Windows Central, Aion montre un système d’exploitation agentique bâti autour du web, avec Copilot intégré au cœur du shell.

Une fonctionnalité nommée « Spaces » regrouperait automatiquement les sites et applications liés à une même tâche, consultables en un clic depuis la barre des tâches ou le menu Démarrer. Des plugins permettraient également à Copilot d’exécuter des actions directement, comme l’envoi d’un e-mail via Outlook depuis la boîte de dialogue.

Aucune application Win32 native

Fondé sur des technologies web, Aion ne prendrait pas en charge nativement les logiciels Win32 traditionnels comme Word. Pour ouvrir ce type de programme, le système renverrait vers une instance Windows 365 Cloud PC, où l’application s’exécuterait à distance plutôt que localement. Une note interne évoquée par des médias spécialisés indiquerait que le support natif de Win32 ne figurait pas parmi les objectifs de cette première version. Zac Bowden, journaliste à l’origine de la révélation, précise que la vidéo montrerait un code de travail réel mais daterait d’environ deux ans.

Un statut toujours incertain

Microsoft n’a pas confirmé officiellement l’existence du projet et n’a fourni aucun commentaire aux sollicitations de Windows Central. Le statut actuel d’Aion reste inconnu : il pourrait s’agir d’une expérimentation ponctuelle, d’un projet de type hackathon interne, ou d’une base de travail toujours active en coulisses. L’entreprise a par ailleurs commencé à réduire la visibilité de Copilot dans certains paramètres et notifications de Windows 11 ces derniers mois, tout en maintenant sa direction générale vers un système pensé pour les agents IA, revendiquant plus de 80 produits Copilot dans son portefeuille.

Microsoft a par ailleurs annoncé récemment le Projet Solara, un autre système d’exploitation agentique fonctionnant sur les bases de Windows et d’Android, reposant sur une génération d’interface à la demande. Certains observateurs estiment que les concepts explorés dans Aion, notamment les Spaces, pourraient progressivement être intégrés aux futures versions de Windows plutôt que de donner lieu à un lancement autonome. Aucune date ni annonce officielle n’a pour l’heure été communiquée par Microsoft concernant une éventuelle suite donnée à ce prototype.