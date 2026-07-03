Mondial 2026 : Cristiano Ronaldo face à Lamine Yamal et l'invincibilité espagnole

Quarante et un ans face à dix-huit ans, aucun but encaissé sur toute une phase finale : le huitième de finale entre l’Espagne et le Portugal, lundi 6 juillet à Arlington, oppose deux logiques opposées de domination du football mondial. Coup d’envoi à 14 heures, heure locale, au Dallas Stadium.

Cristiano Ronaldo et Lamine Yamal ne se sont affrontés qu’une seule fois, lors de la finale de la Ligue des nations 2025. Le Portugal l’avait emportée 5-3 aux tirs au but après un match nul 2-2, Ronaldo ayant lui-même inscrit le but égalisateur portugais avant de sortir sur blessure à la 88e minute. Yamal, alors âgé de dix-sept ans, avait vécu cette défaite comme titulaire.

Un parcours défensif sans précédent pour l’Espagne

L’Espagne aborde ce huitième de finale sur une série défensive inédite dans cette édition du Mondial : aucun but encaissé en quatre matches, un statut qu’elle partage uniquement avec le Mexique. La qualification a été validée jeudi par une victoire 3-0 contre l’Autriche, marquée par un doublé de l’attaquant Mikel Oyarzabal (36e, 89e). Il s’agira de leur troisième confrontation en Coupe du monde, mais de la première fois que les deux pays se rencontrent en phase à élimination directe, leurs deux précédents duels — dont le 3-3 de 2018 — s’étant tenus en phase de groupes.

Yamal reste pour l’instant discret sur le plan statistique, avec un seul but inscrit en quatre rencontres, mais son influence sur le jeu espagnol est jugée déterminante par plusieurs observateurs, notamment dans la capacité de l’attaquant du FC Barcelone à déstabiliser les lignes défensives adverses. Interrogé sur une possible confrontation avec Ronaldo avant que l’adversaire ne soit officiellement désigné, le joueur avait déclaré : « Ce sera un honneur si c’est lui. »

Ronaldo, record individuel et dernière chance mondiale

Le sélectionneur portugais aligne toujours son capitaine historique, auteur d’un but sur penalty lors du succès 2-1 contre la Croatie qui a validé la qualification pour les huitièmes. Ce but a fait de Ronaldo le joueur le plus âgé à marquer dans un match à élimination directe de Coupe du monde. Meilleur buteur de l’histoire de la sélection portugaise avec 146 réalisations en 232 sélections, il n’a encore jamais soulevé le trophée mondial, seul titre manquant à un palmarès qui compte cinq Ligues des champions, deux championnats d’Angleterre, deux d’Espagne et deux d’Italie.

À quarante et un ans, cette phase finale nord-américaine constitue vraisemblablement sa dernière occasion de remporter la compétition. Une élimination face à l’Espagne mettrait un terme définitif à cette quête entamée depuis ses débuts internationaux en 2003.

L’enjeu sportif immédiat dépasse le seul affrontement individuel des deux joueurs. Le vainqueur de la rencontre affrontera en quart de finale le gagnant du match entre les États-Unis et la Belgique, prévu lundi soir. La confrontation traduit également dans la rivalité entre deux des trois pays organisateurs du Mondial 2030, aux côtés du Maroc. Le résultat du huitième de finale sera connu dans la soirée de lundi, à l’issue d’un match qui pourrait se jouer aux tirs au but en cas d’égalité au terme du temps réglementaire et des prolongations.