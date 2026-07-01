Mondial 2026 : la Belgique renverse le Sénégal (3-2) au bout du suspens et file en 8es de finale

Menée 0-2 jusqu’à la 86e minute, la Belgique a arraché sa qualification pour les huitièmes de finale du Mondial 2026 en battant le Sénégal 3-2 en prolongation, ce mercredi 1er juillet au Lumen Field de Seattle. Youri Tielemans, auteur d’un doublé, a transformé le penalty décisif en toute fin de rencontre, offrant aux Diables Rouges l’un des scénarios les plus spectaculaires de ce tournoi à 48 équipes.

Un scénario à rebondissements devant plus de 60 000 spectateurs

Le round d’observation initial a rapidement tourné à l’avantage des Lions de la Teranga. Après une tête d’Ismaïla Sarr repoussée par le poteau sur une sortie manquée de Thibaut Courtois, Habib Diarra a profité d’un but vide pour ouvrir le score à la 25e minute. Le Sénégal a doublé la mise après l’heure de jeu : sur un ballon glissé par Moussa Niakhaté dans le dos d’un défenseur belge mal placé, Sarr a crucifié Courtois (0-2, 51e).

Longtemps stérile malgré la possession, la Belgique a basculé le match grâce à ses changements. L’entraîneur Rudi Garcia a fait entrer Dodi Lukebakio, Nicolas Raskin puis David Moreira, injectant du rythme dans un dispositif jusque-là inoffensif. Romelu Lukaku, à la réception d’un centre de Thomas Meunier, a réduit l’écart à la 86e minute. Trois minutes plus tard, une tête de Tielemans sur un centre de Leandro Trossard, mal négociée par le gardien Mory Diaw, a permis l’égalisation (2-2, 89e), renvoyant les deux sélections en prolongation.

La suite du match a été marquée par un round d’observation prudent, ponctué de quelques occasions manquées de part et d’autre — une frappe de Romelu Lukaku passée à quelques centimètres du cadre, puis une tentative d’Ibrahima Ndiaye captée par Courtois — avant que l’arbitre Héctor Saíd Martínez Sorto n’accorde un penalty aux Belges dans le temps additionnel de la seconde période de prolongation, après intervention de la VAR. Tielemans, déjà buteur, a transformé la sentence avec sang-froid pour sceller le score final de 3-2 (120e+5).

Deux parcours de groupe contrastés avant la confrontation

Les deux équipes arrivaient à ce seizième de finale après des phases de groupes très différentes. Placé dans le Groupe I aux côtés de la France et de la Norvège, le Sénégal avait concédé deux défaites serrées (1-3 puis 2-3) avant de s’imposer largement 5-0 face à l’Irak, décrochant sa qualification via le repêchage des meilleurs troisièmes. La Belgique, elle, avait peiné dans le Groupe G avec deux matchs nuls contre l’Égypte (1-1) et l’Iran (0-0), avant de se relancer avec un succès 5-1 face à la Nouvelle-Zélande, qui lui avait offert la première place de sa poule.

Ce match constituait par ailleurs une première historique entre les deux sélections, qui ne s’étaient jamais rencontrées, ni en compétition officielle ni en amical, et la toute première confrontation de la Belgique face à une équipe d’Afrique subsaharienne en Coupe du monde. Avec ce doublé, Tielemans devient l’un des artisans majeurs du parcours belge dans cette édition 2026, aux côtés de Lukaku, désormais l’un des meilleurs buteurs de l’histoire des Diables Rouges en phase finale. Le Sénégal, malgré une prestation collective solide et une large domination pendant plus d’une heure, quitte la compétition au stade des seizièmes de finale, comme en 2022.

Un huitième de finale déjà connu

La Belgique connaîtra son prochain adversaire des huitièmes de finale dès la nuit prochaine : il s’agira du vainqueur entre les États-Unis, pays hôte et premiers du Groupe D, et la Bosnie-Herzégovine, qualifiée via le repêchage des meilleurs troisièmes. Ce match se jouera le jeudi 2 juillet à 2h (heure française) au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie.