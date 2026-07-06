Mondial 2026 : Henderson victime d'une fracture en célébrant la victoire de l'Angleterre

Trente-six ans et une carrière quasi sans accroc, jusqu’à ce panneau publicitaire. Jordan Henderson s’est fracturé le poignet dimanche 5 juillet, quelques minutes après la qualification de l’Angleterre pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 face au Mexique (3-2). Remplaçant non entré en jeu, le milieu de terrain a chuté en tentant d’enjamber les panneaux publicitaires du stade Azteca de Mexico City lors des célébrations d’après-match, selon les informations confirmées par le sélectionneur Thomas Tuchel en conférence de presse.

Une chute pendant les célébrations d’après-match

Le scénario du match avait pourtant tourné à l’avantage des Three Lions. Réduits à dix pendant plus de quarante minutes après l’expulsion de Jarell Quansah, les Anglais ont validé leur billet pour le tour suivant grâce à un doublé de Jude Bellingham et une réalisation d’Harry Kane. Au coup de sifflet final, l’équipe est allée fêter sa qualification devant ses supporters au son d’un titre du groupe Oasis, rituel devenu habituel après les victoires de la sélection.

C’est à ce moment que l’incident s’est produit. Henderson a perdu l’équilibre en franchissant la balustrade séparant la pelouse des tribunes, juste derrière son coéquipier Dan Burn, qui avait réalisé le même geste sans difficulté quelques secondes plus tôt. L’ancien capitaine de Liverpool, déjà averti d’un carton jaune depuis le banc en fin de rencontre pour son excitation excessive, a immédiatement reçu les soins du staff médical avant d’être évacué sur civière et sous oxygène.

Une blessure jugée sérieuse par le sélectionneur

Tuchel a confirmé la gravité de la situation à l’issue du match. « Il s’est blessé au poignet, ça semble très grave« , a déclaré l’entraîneur allemand devant la presse. Henderson a été transporté vers un établissement médical de la capitale mexicaine, où des examens complémentaires doivent déterminer l’ampleur exacte des dégâts et la nécessité éventuelle d’une intervention chirurgicale.

Cette mésaventure prive l’Angleterre d’un cadre de son vestiaire à l’approche du quart de finale contre la Norvège, prévu samedi 11 juillet à Miami. Henderson ne devrait pas être en mesure de disputer la suite de la compétition, une absence qui pourrait également relancer les interrogations sur son avenir en sélection, à 36 ans.

Le cadre reste marqué par un autre épisode médical survenu la même soirée : l’attaquant mexicain Santi Jiménez a lui aussi été évacué à l’hôpital pour des examens, après une blessure contractée en fin de rencontre. Les fédérations concernées n’ont pour l’heure communiqué aucun calendrier précis quant au retour de leurs joueurs respectifs.

Un précédent qui interroge la sécurité des enceintes

Les blessures survenues lors de célébrations restent rares dans le football de haut niveau, mais non inédites : plusieurs cas de ligaments rompus ou d’entorses ont déjà été recensés dans d’autres compétitions internationales après des sauts similaires. L’incident relance la question de la conception des installations entourant les terrains, notamment la hauteur et la disposition des panneaux publicitaires lors des matchs à forte affluence.

La fédération anglaise de football n’a pas encore communiqué sur d’éventuelles mesures à la suite de cet épisode. Les résultats des examens médicaux de Henderson, attendus dans les prochaines heures, détermineront s’il pourra à tout le moins accompagner le groupe à Miami pour le quart de finale contre la Norvège.