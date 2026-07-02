Mondial 2026 : la défaite du Sénégal contre la Belgique tourne à la crise au sein des Lions

Une élimination à 3-2 après prolongation a suffi à faire éclater les tensions dans le vestiaire sénégalais. Battu par la Belgique au tour des seizièmes de finale du Mondial 2026, le Sénégal voit l’un de ses cadres, Pape Gueye, annoncer une rupture avec l’encadrement technique actuel dans un message publié sur Instagram quelques heures après le coup de sifflet final.

Un scénario renversé en prolongation

Le penalty transformé par Youri Tielemans à la 125e minute, accordé après intervention de l’arbitrage vidéo, a scellé la qualification belge et l’élimination sénégalaise. Ce dénouement intervient après une remontée initiée par Romelu Lukaku, auteur de l’égalisation dans le temps réglementaire, sur un score qui semblait pourtant acquis pour les Lions de la Teranga : ces derniers menaient 2-0 grâce à des réalisations de Habib Diarra et Ismaïla Sarr. Le tournant du match coïncide avec la sortie de Gueye, remplacé par Lamine Camara en seconde période — une substitution que le sélectionneur Pape Thiaw, interrogé après la rencontre, a justifiée par l’état physique de son effectif plutôt que par un choix tactique.

Gueye conditionne son retour au départ de Thiaw

Sur son compte Instagram, le milieu de Villarreal a annoncé qu’il suspendait sa participation à la sélection tant que l’équipe technique actuelle resterait en place. Il a précisé : « Je reviendrai donner quelques mots sur l’élimination, mais j’annonce dès aujourd’hui que tant que ce sera cet encadrement, je prendrai une pause avec la sélection. » Le message vise directement Thiaw et son staff, sans détailler pour l’instant les motifs précis du désaccord, que Gueye a promis d’exposer ultérieurement. Plusieurs joueurs expérimentés du groupe partageraient cette position et feraient pression sur la Fédération sénégalaise de football pour une décision rapide concernant l’avenir du staff, une information qui reste à ce stade non confirmée officiellement par l’instance.

Une élimination qui s’inscrit dans une vague africaine

Le Sénégal rejoint quatre autres sélections africaines déjà écartées du Mondial 2026 au stade des seizièmes de finale, une contre-performance collective qui alimente les critiques adressées aux staffs techniques du continent. Contrairement à d’autres éliminations marquées par des blessures ou des décisions arbitrales contestées, le cas sénégalais se distingue par la publicité donnée à la fracture interne, rare à ce stade d’une compétition encore en cours pour d’autres équipes.

La Fédération sénégalaise de football ne s’est pas exprimée publiquement sur l’avenir de Pape Thiaw à ce jour. Une décision concernant le maintien ou non de l’encadrement technique serait attendue avant la prochaine trêve internationale.