Mondial 2026: la prestation de Mbappé en défense comparée au Real Madrid

Depuis le début de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé enchaîne les performances de haut, voire très haut niveau, avec l’équipe de France. L’attaquant du Real Madrid totalise déjà six buts et deux passes décisives après quatre rencontres. Cependant, ces statistiques relayées ces derniers jours par RMC Sport et les réactions diffusées dans les médias espagnols, notamment à la télévision sur El Chiringuito, alimentent les débats autour de son niveau de jeu.

Mais au-delà de son efficacité offensive, c’est aussi son investissement défensif qui retient l’attention de nombreux observateurs. Les chiffres montrent une évolution importante par rapport à sa dernière saison en Liga. Durant le Mondial, le capitaine des Bleus effectue en moyenne 23,81 pressings par match, contre… 10,40 en championnat d’Espagne.

Les performances de Mbappé interrogent en Espagne

Son activité à la récupération progresse également avec 3,33 ballons récupérés en moyenne, contre 2,17 lors de l’exercice précédent. Des données qui démontrent une implication plus importante dans les tâches défensives. Mais comme souvent avec Mbappé, les performances sont sujettes à débat et en Espagne, on se demande pourquoi une telle implication.

Cette différence d’intensité n’est pas passée inaperçue de l’autre côté des Pyrénées. Plusieurs consultants et journalistes espagnols estiment que l’attaquant affiche avec la sélection française un engagement supérieur à celui observé sous les couleurs du Real Madrid. Sur le plateau de la fameuse émission d’El Chiringuito, certains intervenants dont Juanma Rodriguez ont exprimé leur incompréhension face à cet écart de rendement.

Des performances qui suscitent des critiques

Les performances de Mbappé avec les Bleus alimentent donc les comparaisons. Pour certains, l’objectif de Mbappé n’a jamais été de remporter quoique ce soit avec Madrid cette saison, mais plutôt de se préserver pour performer avec l’équipe nationale. Des critiques qui ne rendent pas hommage à la qualité du joueur et à sa soif de victoires, peu importe avec qui il joue.