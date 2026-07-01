Mondial 2026 : l'Angleterre renverse la RD Congo et file en 8e de finale (2-1)

Menée pendant plus d’une heure, l’Angleterre a fini par renverser la République démocratique du Congo (2-1) ce mercredi 1er juillet, en 16e de finale de la Coupe du monde 2026, au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, selon les statistiques officielles de la rencontre. Les Three Lions affronteront le Mexique en 8e de finale.

Une remontée signée Harry Kane

Les Léopards ouvrent le score dès la 7e minute par Brian Cipenga, qui exploite un ballon diagonal de Chancel Mbemba et un mauvais placement de Djed Spence pour battre Jordan Pickford. Le gardien congolais Lionel Mpasi multiplie ensuite les arrêts décisifs devant Jude Bellingham et Harry Kane, maintenant l’avantage congolais jusqu’à la pause.

En seconde période, Thomas Tuchel fait entrer Anthony Gordon, Bukayo Saka et Marcus Rashford. À la 75e minute, Gordon centre pour Kane, qui égalise d’une tête placée dans le petit filet. Onze minutes plus tard, Kane, servi de nouveau par Gordon, inscrit le but de la victoire d’une frappe enroulée du pied droit. Le meilleur buteur de l’histoire des Three Lions porte ainsi son total à deux réalisations dans la rencontre.

Les chiffres d’un match disputé

L’Angleterre termine la rencontre avec 16 tirs, dont huit cadrés, contre six tentatives côté congolais. Les deux équipes concèdent chacune un carton jaune, tandis que la RD Congo effectue 16 dégagements aux six mètres, témoignant de la pression exercée en fin de partie. L’arbitre jordanien Adham Mohammad accorde six minutes de temps additionnel, sans nouveau but à la clé.

Ce résultat prive les Léopards d’une première historique : ils disputaient leur tout premier match à élimination directe en Coupe du monde depuis 1974, après un retour de 52 ans dans la compétition. Les Three Lions, eux, poursuivent une série de onze matchs officiels sans défaite sous la direction de Tuchel.

La suite du parcours anglais

Les Three Lions affronteront le Mexique, pays coorganisateur du tournoi, en 8e de finale de la Coupe du monde 2026. La date et le lieu de cette rencontre seront précisés par la FIFA dans les prochains jours.