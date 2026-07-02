Mondial 2026 : l'agression d'un jeune Algérien fait réagir le président Tebboune

Une agression visant un adolescent binational dans une fan zone de la Coupe du monde s’est transformée en dossier consulaire et judiciaire entre l’Algérie et les États-Unis. Le président Abdelmadjid Tebboune s’est exprimé ce jeudi sur le cas de Wassim, jeune Algéro-Américain de 14 ans pris à partie le 1er juillet dans une fan zone de Boston, en marge du match Maroc – Pays-Bas des seizièmes de finale. Ses propos ont été rapportés par Ennahar TV.

Une agression en marge d’un match du Mondial

Wassim réside à Boston, où il possède la double nationalité algéro-américaine. Il assistait à la rencontre entre le Maroc et les Pays-Bas vêtu du maillot des Fennecs, en soutien à l’équipe marocaine et en compagnie d’amis d’origine marocaine. La situation a basculé après le but inscrit par les Pays-Bas : l’adolescent s’est retrouvé isolé et a été violemment pris à partie par un groupe de supporters. Il a été hospitalisé avant de sortir peu après, selon les propos présidentiels rapportés par Ennahar TV.

Ce qu’a déclaré le président Tebboune

S’exprimant en marge du dépôt de son bulletin de vote pour les élections législatives, le chef de l’État a précisé que l’ambassadeur d’Algérie aux États-Unis, Sabri Boukadoum, suit personnellement le dossier. « Nous suivons sa situation sanitaire avec précision, et il est sorti de l’hôpital », a-t-il déclaré, selon Ennahar TV. Il a ajouté que l’ambassadeur supervise les démarches engagées auprès de la justice et de la police américaines, précisant qu’une délégation du ministère des Sports a par ailleurs invité l’adolescent à assister au match entre l’Algérie et la Suisse.

Une procédure engagée des deux côtés de l’Atlantique

Le consulat général d’Algérie à New York aurait déposé une plainte contre les auteurs de l’agression, parallèlement à une procédure pénale ouverte par les autorités américaines, selon des informations relayées par le quotidien Echorouk. Des représentants consulaires se seraient rendus au chevet de Wassim et de son père à Boston pour un accompagnement juridique et administratif, toujours selon la même source. L’exploitation des caméras de vidéosurveillance installées dans la fan zone aurait permis d’identifier 35 personnes soupçonnées d’implication dans les violences, qui devraient être présentées à la justice américaine.

Sur le plan pénal, la législation fédérale américaine prévoit des peines pouvant aller de 20 à 25 ans de réclusion pour des faits de violence physique caractérisée sur mineur, un cadre qui s’appliquerait à l’instruction en cours si les charges venaient à être confirmées contre les suspects identifiés.

L’affaire intervient alors que la sélection algérienne, qualifiée pour les seizièmes de finale, affronte la Suisse ce vendredi. Une invitation aurait été transmise à l’adolescent pour suivre la rencontre, selon les propos présidentiels rapportés par Ennahar TV, sans confirmation à ce stade sur les modalités de sa présence au stade.