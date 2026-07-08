Mondial 2026 : l'Égypte saisit la FIFA pour écarter l'arbitre français François Letexier

La polémique arbitrale prend une nouvelle dimension au Mondial 2026. Au lendemain de son élimination face à l’Argentine (3-2) en huitième de finale, la Fédération égyptienne de football (EFF) a officiellement demandé à la FIFA d’écarter l’arbitre français François Letexier et son équipe du reste de la compétition. L’information a été révélée par le quotidien espagnol Diario AS.

L’Égypte réclame une enquête sur les décisions arbitrales

La démarche de la Fédération égyptienne de football intervient après une rencontre particulièrement disputée disputée mardi à Atlanta. Les Pharaons avaient pourtant pris une avance de deux buts avant d’être rejoints puis dépassés par l’Argentine, portée par Lionel Messi, auteur d’un but et d’une passe décisive, avant le but victorieux inscrit dans le temps additionnel par Enzo Fernandez.

Dans sa plainte, rapportée par Diario AS, la fédération égyptienne conteste plusieurs décisions de François Letexier et de son équipe arbitrale. Elle demande à la FIFA d’ouvrir une enquête sur le déroulement de la rencontre et estime que plusieurs erreurs ont lourdement pesé sur l’issue du match.

Les dirigeants égyptiens dénoncent notamment l’annulation d’un but après intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), ainsi qu’une réclamation de penalty qui n’aurait pas été examinée avant l’action ayant conduit au troisième but argentin. L’instance considère que ces décisions ont privé son équipe d’une qualification historique pour les quarts de finale.

Selon les informations publiées par le média espagnol, la fédération demande également que François Letexier et l’ensemble de son équipe arbitrale ne dirigent plus aucune rencontre jusqu’à la fin du tournoi.

Le sélectionneur égyptien dénonce une injustice

Avant même le dépôt de la plainte officielle, le sélectionneur Hossam Hassan avait vivement critiqué l’arbitrage lors de sa conférence de presse d’après-match. « Un penalty a été refusé. Il n’a même pas été vérifié par la VAR, et notre deuxième but a été invalidé. Nous avons été traités injustement », a-t-il déclaré.

Le technicien égyptien est allé plus loin en laissant entendre que des éléments extérieurs au terrain auraient pu influencer le déroulement de la rencontre. Il a évoqué la possibilité que la présence de Lionel Messi et du champion du monde en titre dans la suite de la compétition ait pesé sur certaines décisions, sans apporter d’élément permettant d’étayer cette hypothèse.

À ce stade, la FIFA n’a pas annoncé l’ouverture d’une procédure disciplinaire visant l’arbitre français et n’a pas communiqué publiquement sur la plainte déposée par la fédération égyptienne.

Une nouvelle contestation arbitrale impliquant l’Argentine

Cette réclamation n’est pas la première adressée à la FIFA pendant cette Coupe du monde. Dès la phase de groupes, la Fédération algérienne de football avait officiellement saisi la Commission des arbitres de l’instance mondiale après la défaite de sa sélection contre l’Argentine (3-0). L’organisation algérienne contestait plusieurs décisions prises durant cette rencontre, notamment l’absence de sanction contre Lionel Messi sur une action litigieuse ainsi qu’un autre épisode impliquant Alexis Mac Allister.

Ces deux démarches illustrent les tensions suscitées par certaines décisions arbitrales au cours du tournoi nord-américain. Elles ne préjugent toutefois d’aucune faute de la part des officiels, la FIFA restant seule compétente pour examiner les réclamations et décider, le cas échéant, d’éventuelles mesures concernant les arbitres désignés pour la suite du Mondial 2026.