Mondial 2026: les joueurs belges se moquent de Trump en imitant sa danse après leur victoire

Lundi 6 juillet, la Belgique a largement dominé les États-Unis (4-1) en huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Cette rencontre, disputée après plusieurs heures de polémique relayée par les médias sportifs et les réseaux sociaux, a été marquée par la présence de Folarin Balogun, finalement autorisé à jouer malgré une suspension initialement prévue après son carton rouge lors du match précédent. Selon plusieurs médias américains, le président Donald Trump serait intervenu auprès de la FIFA pour demander un réexamen du dossier, une information qui a alimenté les débats avant le coup d’envoi. Une situaiton qui a agacé le monde du football, au point que les joueurs belges, après le but de Lukaku, aient imité sa danse en guise de moquerie. Comment réagira-t-il ?

La décision de la FIFA a provoqué une forte réaction dans le monde du football et surtout au sein du camp belge. La Fédération royale belge de football a indiqué avoir contesté l’éligibilité de l’attaquant américain, estimant ne pas avoir reçu les explications nécessaires concernant cette décision. Elle a également évoqué la possibilité d’engager d’autres démarches après la rencontre. Malgré cette controverse, la Belgique s’est concentrée sur le terrain et a pris le dessus sans difficulté face à une équipe américaine en manque de solutions.

La polémique Balogun avant le match

Avant la rencontre, le sélectionneur belge Rudi Garcia avait lui aussi affiché son incompréhension devant ce changement de décision. Le technicien avait rappelé le caractère inédit d’une telle situation en pleine Coupe du monde, tout en précisant que son objectif restait de préparer son équipe. La controverse autour de Balogun a occupé une grande partie des discussions médiatiques, des heures durant avant la rencontre, éclipsant presque les enjeux sportifs de ce huitième de finale.

Sur la pelouse, la sélection belge n’a laissé que peu d’espoir aux Américains. Les Diables rouges ont rapidement pris l’ascendant avant de confirmer leur supériorité au fil de la rencontre. Romelu Lukaku a inscrit le quatrième but belge en fin de match. Lors de la célébration, plusieurs joueurs ont réalisé une chorégraphie interprétée par de nombreux observateurs comme une référence aux gestes de danse régulièrement associés à Donald Trump lors de ses rassemblements politiques, dont ils se sont ainsi moqués (lui qui reprend souvent la danse YMCA, avec son pas si caractéristique). La vidéo a déjà fait le tour du monde et bon nombre de commentaires se sont montrés plutôt en faveur de cette pique, certains adffirmant en outre que « le football a gagné ».

OMG… Here’s Belgium team trolling Donald Trump with his stupid dance!



🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/LuStMi4Prv — Lucas Sanders 👊🏽🔥🇺🇸 (@LucasSa56947288) July 7, 2026

Cap sur l’Espagne pour le prochain tour

Grâce à cette victoire 4-1, la Belgique valide son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Elle retrouvera l’Espagne, qualifiée quelques heures plus tôt après son succès contre le Portugal. Ce prochain rendez-vous s’annonce comme l’un des chocs de la compétition. Le vainqueur de cette rencontre jouera soit contre la France soit contre le Maroc.