Real Madrid : malgré 30 mn de jeu, Yan Diomande fait mieux que Mbappé sur un chiffre clé

Yan Diomande a réussi trois dribbles lors de ses trente premières minutes sous le maillot du Real Madrid, un total supérieur à celui de tout autre joueur présent sur la pelouse dimanche, y compris Kylian Mbappé. La rencontre, disputée à Gelsenkirchen face à Schalke 04, s’est soldée par une victoire madrilène 3-0, dernier test de préparation avant le début de la Liga.

Un temps de jeu réduit, une statistique en tête

L’ailier ivoirien de 19 ans a rejoint le terrain après l’heure de jeu, lors du remplacement de Brahim Diaz, alors que le score était déjà acquis. Mbappé avait ouvert la marque dès la cinquième minute sur une erreur de relance adverse, avant de céder sa place à la pause. Dean Huijsen avait doublé la mise sur corner à la 20e minute, puis Carlos Espi avait porté le score à 3-0 en seconde période. Selon le site spécialisé Defensa Central, Diomande a devancé l’ensemble de ses coéquipiers au nombre de dribbles réussis sur l’intégralité de la rencontre, malgré un temps de jeu limité à une demi-heure. Il a enchaîné les percées côté droit et affiché une bonne complicité avec Vinicius Junior et Espi lors des dernières minutes.

Une recrue à 125 millions d’euros

Le transfert de Diomande depuis le RB Leipzig s’est conclu pour un montant fixe de 125 millions d’euros, complété par 15 millions d’euros de bonus. La saison passée en Bundesliga, l’attaquant s’était classé premier parmi les joueurs des cinq grands championnats européens au chiffre de dribbles réussis, avec un taux de succès de 56,20 %. Formé en partie en Espagne du côté du CD Leganés avant de rejoindre l’Allemagne, il avait inscrit son premier but professionnel en mai 2025 face à l’Espanyol Barcelone, adversaire que le Real Madrid affrontera lors de son premier match de championnat.

Une première convocation après deux absences

Diomande était resté à l’écart des deux précédents matchs de préparation, contre le Ferencváros et le Deportivo La Corogne, sa condition physique n’étant pas jugée suffisante pour tenir une rencontre complète. Le déplacement à Schalke 04 représentait son tout premier rassemblement avec le groupe professionnel depuis la signature de son contrat. Mourinho lui a préféré, au coup d’envoi, l’attaque composée de Mbappé, Vinicius Junior et Brahim Diaz.

Le club a bouclé sa présaison sans défaite, avec trois victoires et un match nul en quatre rencontres disputées. Le Real Madrid entamera sa saison officielle samedi prochain, à 21h30, sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone. Diomande portera le numéro 25, un chiffre qu’il n’avait encore jamais porté depuis ses débuts professionnels en 2023 au sein du club amateur espagnol Frenzi.