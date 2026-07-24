Intégration régionale : Le Bénin, bon élève de l’UEMOA avec 73 % de taux de réalisation des objectifs

Cotonou a abrité, ce jeudi 23 juillet 2026, l’édition 2026 de la revue politique annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’Uemoa. Avec un score de 73 %, le Bénin confirme son engagement pour l’intégration économique ouest-africaine.

Organisée au ministère de l’Économie et des Finances, cette rencontre cruciale a réuni la délégation de la Commission de l’Uemoa, conduite par son président Abdoulaye Diop, et les représentants des ministères sectoriels béninois. L’objectif est d’évaluer le niveau de transposition et d’application des actes communautaires adoptés par les instances de l’Union.

L’évaluation s’est appuyée sur une grille d’analyse portant cette année sur 145 textes réglementaires, répartis dans trois domaines stratégiques à savoir la gouvernance économique et la convergence, le marché commun et les politiques sectorielles.

À l’issue des travaux, le Bénin a obtenu un taux de réalisation global de 73 %. Un résultat jugé satisfaisant par la commission, puisque c’est la barre des 70 % qui constitue le seuil attestant d’efforts significatifs. Abdoulaye Diop s’est félicité des « engagements très forts des autorités béninoises » pour faire progresser les chantiers encore en attente lors des prochaines éditions.

Pour le ministre de l’Économie et des Finances, chargé de la coopération, Aristide Mèdénou, cette performance reflète l’efficacité du dispositif de suivi et la mobilisation des administrations nationales. Il a souligné que cette revue permet également d’identifier les obstacles sectoriels et de définir des solutions conjointes avec l’Uemoa.

Le gouvernement béninois réaffirme ainsi sa volonté d’intensifier ses réformes pour consolider ces acquis et renforcer davantage l’intégration au sein de l’espace communautaire.