Mondial 2026 : un ado meurt dans l'effondrement d'une fontaine après le sacre de l'Espagne

Un adolescent de 13 ans est décédé dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 juillet à Ciudad Rodrigo, en Espagne, après l’effondrement d’une fontaine sur laquelle plusieurs personnes s’étaient rassemblées pour célébrer la victoire de la sélection espagnole en finale de la Coupe du monde 2026. Selon les services de secours de Castille-et-León, un autre jeune a également été blessé dans l’accident.

Les secours ont indiqué avoir été alertés peu après 0 h 30, heure locale, après plusieurs appels signalant l’effondrement de la structure sur un groupe de personnes. Les circonstances exactes du drame restent en cours d’établissement, mais plusieurs médias espagnols rapportent que des supporters étaient montés sur la fontaine au moment où celle-ci a cédé sous leur poids.

Trois jours de deuil après le drame

La mairie de Ciudad Rodrigo a annoncé le décès du garçon et décrété trois jours de deuil. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la municipalité a exprimé sa tristesse face à ce qu’elle décrit comme une soirée qui « s’est transformée en tragédie ». Les autorités locales ont également adressé leurs vœux de rétablissement aux personnes blessées.

Le drame est survenu quelques heures après le coup de sifflet final de la Coupe du monde. Dans plusieurs villes d’Espagne, des milliers de supporters avaient envahi les rues pour célébrer le titre mondial de la Roja. Klaxons, feux d’artifice et rassemblements spontanés se sont poursuivis tard dans la nuit dans de nombreuses localités.

Un deuxième titre mondial pour la Roja

La sélection espagnole venait de décrocher le deuxième titre mondial de son histoire en battant l’Argentine 1-0 après prolongation lors de la finale disputée le 19 juillet au New York New Jersey Stadium, aux États-Unis. Ce sacre intervient seize ans après le premier remporté en 2010 en Afrique du Sud.

Selon les informations disponibles, l’accident de Ciudad Rodrigo s’est produit pendant les célébrations organisées à la suite de cette victoire historique.

Une Coupe du monde historique

La Coupe du monde 2026 s’est déroulée du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette édition a marqué un tournant dans l’histoire de la compétition en devenant la première à réunir 48 sélections nationales.

Le tournoi a également inauguré un nouveau format comprenant douze groupes de quatre équipes et un total de 104 rencontres, contre 64 lors des éditions précédentes. Cette évolution décidée par la FIFA a allongé la durée de la compétition et introduit un tour supplémentaire à élimination directe avant les huitièmes de finale.

Alors que les célébrations du titre espagnol se poursuivaient dans tout le pays, le décès de cet adolescent a profondément assombri la fin de cette édition historique de la Coupe du monde.