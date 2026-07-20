Trump se compare à Messi et Cristiano Ronaldo : Leur vie est bien plus facile que la mienne

Avant le coup d’envoi de la finale de la Coupe du monde 2026, le président américain a surpris en affirmant qu’il aimerait échanger sa place avec les deux stars du football mondial pendant un mois.

Donald Trump a confié, dimanche 19 juillet, qu’il aimerait vivre pendant un mois à la place de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi. Interrogé avant la finale de la Coupe du monde 2026 disputée au MetLife Stadium, dans le New Jersey, le président américain a estimé que les deux footballeurs bénéficiaient d’une existence bien plus simple que la sienne.

Au micro de Jenny Taft, lors d’un entretien diffusé avant la rencontre entre l’Espagne et l’Argentine, Donald Trump a d’abord rappelé son admiration pour les deux joueurs. Il a expliqué qu’il appréciait aussi bien Cristiano Ronaldo que Lionel Messi, avant d’ajouter, avec une pointe d’humour, qu’ils avaient « une vie bien plus facile que la mienne ». Il a poursuivi en affirmant qu’il aimerait « échanger [sa] place pendant un mois » avec l’un d’eux.

Une déclaration avant la finale du Mondial

Présent au MetLife Stadium, Donald Trump est devenu le premier président américain en exercice à assister à une finale de Coupe du monde organisée sur le sol des États-Unis. L’entretien accordé avant le match portait sur plusieurs sujets liés au football, dont les joueurs qu’il considère parmi les plus grands de leur génération.

Au cours de cet échange, le président américain a cité à la fois Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, deux figures qui dominent le football mondial depuis près de deux décennies. Les deux joueurs cumulent treize Ballons d’Or — huit pour l’Argentin et cinq pour le Portugais — ainsi que plus de 1 700 buts inscrits en carrière officielle.

Cristiano Ronaldo puis Lionel Messi à la Maison-Blanche

Les deux stars du football ont déjà rencontré Donald Trump à la Maison-Blanche avant cette interview. Le premier à être reçu a été Cristiano Ronaldo, le 18 novembre 2025, à l’occasion de la visite officielle du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. Lors de cette rencontre, Donald Trump avait salué le parcours de l’attaquant portugais et indiqué que son fils Barron était un admirateur de longue date du joueur.

Quelques mois plus tard, le 5 mars 2026, Lionel Messi s’est rendu à son tour à la Maison-Blanche avec l’Inter Miami, invité après son sacre en MLS 2025. L’Argentin était accompagné de ses coéquipiers et avait remis un ballon dédicacé au président américain.

Cette double rencontre précède les propos tenus par Donald Trump avant la finale du Mondial 2026, lorsqu’il a expliqué que, malgré les responsabilités de la présidence, il verrait sans difficulté l’intérêt de vivre, le temps de quelques semaines, le quotidien de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi.