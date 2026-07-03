iPhone Fold : Samsung et les marques chinoises parient sur un effet d'entraînement

Vingt-sept millions et demi d’écrans pliables devraient sortir des usines cette année, un bond de 24% en un an selon les projections de Counterpoint Research. Cette accélération du marché mondial des smartphones pliables coïncide avec l’entrée annoncée d’Apple dans ce segment, prévue pour l’automne 2026 avec l’iPhone Fold. Selon le cabinet d’analyse, l’appareil californien devrait à lui seul capter 29% des commandes de dalles pliables sur l’année, juste derrière Samsung (31%) et devant les fabricants chinois regroupés autour de Huawei (24%).

Un rattrapage tardif face à des rivaux déjà installés

Samsung commercialise des smartphones pliables depuis 2019 avec sa gamme Galaxy Z Fold, et Huawei a développé sa propre offre malgré les restrictions américaines sur ses composants. Apple, resté à l’écart de cette catégorie pendant sept ans, s’apprêterait à lancer son premier modèle aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max, selon les informations relayées par le journaliste Mark Gurman de Bloomberg. Le fournisseur Samsung Display — filiale indépendante de la maison mère sud-coréenne — serait chargé de produire les dalles OLED de l’appareil, avec un volume annoncé autour de onze millions d’unités pour 2026.

Cette production representerait une hausse notable pour Samsung Display, dont la part du marché des écrans pliables serait passée de 15% à 22% entre le premier trimestre 2025 et la même période en 2026, au détriment du fabricant chinois BOE, dont la part aurait reculé de 52% à 45% sur la même période.

Des caractéristiques techniques déjà largement dévoilées

L’appareil embarquerait une puce A20 Pro, gravée en 2 nanomètres par le fondeur taïwanais TSMC, associée à 12 Go de mémoire vive grâce à un nouveau procédé d’empilement directement sur la puce. Le châssis combinerait titane et aluminium pour limiter le poids tout en évitant toute déformation de la charnière. Apple aurait par ailleurs renoncé à Face ID au profit d’un capteur Touch ID latéral, faute d’espace suffisant pour le module de reconnaissance faciale dans un boîtier de 4,5 millimètres d’épaisseur une fois déplié — une première depuis l’iPhone SE de troisième génération, commercialisé en 2022. Trois configurations de stockage seraient proposées, de 256 Go à 1 To. Des références au terme foldState ont par ailleurs été repérées dans le code du système iOS 27, confirmant indirectement le développement d’une interface adaptée à un écran pliable.

Un pari sur la validation d’un marché de niche

L’entrée d’un acteur aussi dominant qu’Apple sur ce segment encore marginal du marché des smartphones pourrait, selon plusieurs analystes cités par les publications spécialisées, légitimer la catégorie auprès du grand public et inciter les fabricants concurrents à revoir leurs volumes de production à la hausse. L’analyste Ming-Chi Kuo aurait ainsi évoqué la possibilité que l’iPhone Fold double à lui seul le marché adressable des pliables, tout en soulignant le risque inverse : un tarif de lancement supérieur à 2000 dollars, dans un contexte d’inflation et de tensions commerciales, pourrait aussi révéler les limites du segment auprès des consommateurs.

L’appareil d’Apple se distinguerait par une conception en deux écrans dépourvue, selon les fuites de la chaîne d’approvisionnement, de pli visible — une caractéristique qui a longtemps limité l’adoption des pliables concurrents. Un écran interne d’environ 7,8 pouces et un écran externe de 5,3 à 5,5 pouces seraient au programme, pour un prix de départ supérieur à 1999 dollars selon les estimations les plus basses.

Une production encore fragile

La mise en production de masse de l’iPhone Fold, initialement prévue en juin, aurait été repoussée à août, selon le cabinet taïwanais DigiTimes. Ce délai laisserait à Apple une marge resserrée de six à sept semaines avant la commercialisation habituelle de la mi-septembre, un calendrier jugé tendu pour un premier appareil intégrant un écran, une charnière et un procédé d’assemblage inédits. Gurman a toutefois assuré que le calendrier n’est pas remis en cause par ce type de retard.

La confirmation officielle du nom, du prix et de la date de commercialisation de l’appareil devrait intervenir lors de la conférence de rentrée d’Apple, généralement organisée mi-septembre.