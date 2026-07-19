Guerre Iran - USA : 3 soldats américains tués, des dizaines de blessés et des hélicoptères détruits

Trois militaires américains sont morts au combat en quelques jours, deux en Jordanie et un en Irak, dans le cadre des attaques iraniennes visant les forces américaines déployées dans la région. Un quatrième soldat reste porté disparu, selon un communiqué du Commandement central américain (CENTCOM) publié samedi.

Une base jordanienne visée par des missiles et des drones

Les deux pertes en Jordanie sont survenues le 17 juillet lors d’une attaque de missiles balistiques et de drones iraniens contre la base aérienne de Muwaffaq Salti. Ces militaires sont « morts au combat en défendant la base contre des attaques de missiles balistiques et de drones lancées par l’Iran », a précisé le CENTCOM. Les identités des soldats tombés restent confidentielles jusqu’à 24 heures après la notification aux familles.

Sur les quatre autres blessés de l’attaque, tous ont depuis quitté les hôpitaux jordaniens où ils avaient été transférés, précise le CENTCOM. Le reste du personnel souffrant de blessures mineures a repris ses fonctions.

Des dizaines de blessés et des hélicoptères hors service

Au-delà de ce bilan officiel, un responsable américain cité par Axios évoque un tableau nettement plus lourd. Selon lui, quatre attaques distinctes de missiles iraniens ont frappé des bases américaines en Jordanie au cours de la dernière semaine, faisant des dizaines de blessés et détruisant plusieurs hélicoptères. Ce même responsable s’inquiéterait de la capacité de Téhéran à identifier des failles dans les dispositifs de défense américains sur place.

Ce chiffre n’a toutefois pas été confirmé publiquement ni détaillé par le CENTCOM, qui s’en tient pour l’instant aux quatre évacuations et aux blessures légères mentionnées dans son communiqué officiel.

Représailles américaines en cours

En réponse, les forces américaines ont mené de nouvelles frappes dimanche, à la demande du président Donald Trump, pour « punir rapidement » les forces du Corps des gardiens de la révolution islamique. Ces frappes viseraient également à réduire la capacité de l’Iran à menacer le trafic commercial dans le détroit d’Ormuz, axe maritime stratégique que Washington cherche à sécuriser depuis plusieurs mois.

Ces événements surviennent après la rupture d’un mémorandum d’entente qui avait temporairement suspendu les combats entre les États-Unis, Israël et l’Iran. Depuis la reprise du conflit le 8 juillet, le bilan américain cumulé atteindrait plus de 430 blessés, majoritairement des traumatismes crâniens, selon un décompte militaire compilé par GlobalSecurity.org. Côté iranien, les autorités affirment que plus de 50 personnes ont été tuées et plus de 500 blessées depuis la reprise des frappes en juillet.