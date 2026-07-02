Paris: un septuagénaire meurt dans une cellule de garde à vue

En France, une enquête de l’Inspection générale de la police nationale a été ouverte après le décès d’un homme de 78 ans survenu mercredi dans les locaux du commissariat du XXe arrondissement de Paris. L’information a été confirmée par le parquet de Paris avant d’être révélée par Le Parisien. L’individu était entendu dans le cadre d’une enquête pour des faits présumés de violences conjugales. Les circonstances exactes de sa mort restent à déterminer et une autopsie a été ordonnée.

D’après les éléments communiqués par le parquet, le septuagénaire avait été soumis à plusieurs examens médicaux au cours de sa garde à vue. Un médecin avait jugé son état compatible avec cette mesure. Un psychiatre l’avait également examiné sans relever d’élément particulier. Son traitement médical contre une pathologie de la prostate lui avait été administré à deux reprises, pour éviter la moindre complication. Enfin, une autre consultation avait eu lieu dans la soirée après la prolongation de sa garde à vue.

Mais que s’est-il passé ?

Mercredi matin, lors de la distribution du petit-déjeuner entre 7h et 8h, les policiers assurent n’avoir relevé aucun signe inhabituel. Ce n’est qu’à 10h40 que l’homme a été retrouvé inanimé dans sa cellule. Les fonctionnaires ont immédiatement engagé des gestes de premiers secours, avec l’utilisation d’un défibrillateur.

Le médecin dépêché sur place a ensuite constaté le décès aux alentours de 11h. Les causes de sa mort sont aujourd’hui inconnues. Une autopsie devra être réalisée pour mieux comprendre ce qui a bien pu se passer. C’est l’IGPN qui est chargée d’enquêter sur les circonstances du décès. L’association Paris Aide aux Victimes a également été sollicitée pour accompagner les proches du défunt.

Un premier décès déjà survenu il y a quelques mois

Ce décès n’est pas le premier à intervenir dans ce même commissariat. En janvier, un homme de 35 ans était décédé alors qu’il se trouvait en garde à vue dans ces locaux. Dans cette affaire distincte, une enquête est toujours en cours afin d’établir les circonstances exactes des faits, tandis que la famille du défunt conteste la version des événements présentée par les autorités.