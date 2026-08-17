France : la foudre frappe la « cathédrale du Ségala » et déclenche un incendie

Le clocher de l’église de Saint-Salvadou, dans l’Aveyron, a été ravagé par un incendie samedi 15 août. La foudre, tombée sur l’édifice pendant un épisode orageux, a provoqué le sinistre et lourdement endommagé la partie supérieure du clocher.

Un incendie déclenché par la foudre

Les violents orages qui ont touché l’ouest de l’Aveyron samedi soir ont particulièrement affecté le secteur du Bas-Ségala. À Saint-Salvadou, l’impact de foudre a atteint le clocher de l’église Sainte-Marie-Madeleine, déclenchant rapidement un incendie dans sa partie haute. Des images relayées après le sinistre montrent les flammes gagnant le sommet de l’édifice.

Selon les informations rapportées par Valeurs actuelles, l’intervention des sapeurs-pompiers s’est poursuivie durant plusieurs heures. La flèche du clocher a été particulièrement touchée par les flammes et l’édifice, qui atteint 41 mètres de hauteur, a subi d’importants dégâts.

Le phénomène météorologique a également concerné plusieurs secteurs de l’Aveyron. La Dépêche du Midi rapporte que de forts orages ont traversé le Sud-Ouest au cours de la journée, avec des conséquences matérielles dans le département.

Une église construite à la fin du XIXe siècle

L’église de Saint-Salvadou occupe une place particulière dans le patrimoine local. Le site officiel de la commune du Bas-Ségala indique que l’édifice actuel a été construit en 1885 et présente une architecture néogothique. Son clocher, haut de 41 mètres, lui a valu le surnom de « Cathédrale du Ségala ».

Le projet de reconstruction avait été décidé trois ans auparavant, en 1882, pour remplacer une ancienne église jugée trop petite et vétuste. Le site de Tourisme Aveyron précise que les habitants avaient alors participé à la construction en fournissant du travail, des matériaux ou des éléments destinés à l’aménagement de l’édifice.

Un patrimoine religieux ancien

L’église abrite aussi plusieurs éléments patrimoniaux antérieurs à sa construction. Tourisme Aveyron signale une croix processionnelle en argent datant de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle, ainsi qu’un bénitier en pierre de 1830 et un chemin de croix réalisé au XIXe siècle par l’atelier Giscard.

La rénovation extérieure et intérieure de l’église s’était achevée en 2007, après des travaux réalisés avec le concours des paroissiens et des collectivités locales, selon les informations touristiques consacrées au monument.

Le sinistre du 15 août intervient donc sur un édifice construit il y a plus de 140 ans et dont le clocher constituait l’un des principaux repères architecturaux de Saint-Salvadou. L’étendue exacte des dommages sur les différentes parties de l’église devra être précisée à mesure que les premières évaluations techniques seront réalisées.