Percutée par un train pendant qu'elle le filmait, une femme s'en sort indemne au Vietnam

À Hanoï, une touriste a été percutée par un train. Elle a vu son téléphone projeté alors qu’elle filmait son passage depuis la célèbre « rue du train ». Il s’agit d’une rue connue pour être extrêmement proche des rails. La scène s’est produite le 7 août 2026, vers midi, dans ce secteur très fréquenté de la capitale vietnamienne. Les images, diffusées sur les réseaux sociaux, montrent la jeune femme assise à quelques centimètres des rails, téléphone à la main. Heureusement pour elle, elle n’a pas été blessée.

La séquence a été filmée par un autre spectateur. Cette vidéo, longue d’environ une minute, montre plusieurs personnes installées au bord de la voie ferrée pour observer ou photographier le train, d’un côté comme de l’autre. La touriste qui sera percutée par le train tient son smartphone à bout de bras lorsque le convoi arrive. L’appareil est alors percuté et projeté à plusieurs mètres. La jeune femme, assise et penchée, chute de son siège sous l’effet du mouvement.

Une zone touristique régulièrement surveillée

La « rue du train » est une attraction très populaire auprès des visiteurs de Hanoï. Des cafés et commerces se sont installés à proximité immédiate de la voie et profitent de l’effet waouh de cette activité. Les passages des trains attirent régulièrement des groupes venus prendre des photos ou filmer les convois avec l’objectif d’être au plus près possible. Cette fréquentation pose naturellement de sérieux problèmes de sécurité. Les autorités locales indiquent avoir déjà mené des opérations de sensibilisation auprès des touristes et des habitants afin de lutter contre la hausse du nombre d’accidents.

Malgré ces interventions, les rassemblements continuent et souvent dans des conditions douteuses. La police de Van Mieu – Quoc Tu Giam estime que le manque de vigilance de certains visiteurs et riverains contribue à maintenir le phénomène et malheureusement les efforts entrepris pour réguler la situation n’ont pas encore totalement donné satisfaction.

Un nouvel avertissement autour de la « rue du train »

L’incident du 7 août n’a pas fait de victime, mais il illustre bien les risques liés à cette attraction touristique. Dans cette partie de Hanoï, les trains circulent à proximité immédiate des habitations, des commerces et des visiteurs. Un téléphone tendu vers la voie peut donc être percuté en quelques secondes. Les autorités espèrent que cette vidéo servivra de signal d’alerte. En outre, elles ont confirmé vouloir continuer de demander aux personnes présentes de respecter les distances de sécurité et les consignes locales lors des passages des trains.