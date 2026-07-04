Philippe Diallo dénonce les propos de José Luis Chilavert visant l'équipe de France

Une sortie détournée sur les réseaux sociaux vire au scandale à quelques heures d’un huitième de finale mondial. José Luis Chilavert, ancien gardien emblématique du Paraguay, a visé l’équipe de France par une remarque à connotation raciste, aussitôt condamnée par Philippe Diallo, président de la Fédération française de football (FFF).

Tout part d’une intervention de l’ancien attaquant Christophe Dugarry sur RMC, où il jugeait le Paraguay incapable de rivaliser avec les Bleus avant leur rencontre en Coupe du monde 2026. Sur son compte X, Chilavert a détourné ces propos en opposant la France affrontée en 1998 à une sélection qu’il qualifie d’africaine aujourd’hui, une allusion aux origines d’une partie des internationaux français actuels.

Diallo a réagi directement sur X : « Je condamne avec la plus grande fermeté les propos racistes tenus par José Luis Chilavert à l’encontre de l’équipe de France. » Le président de la FFF a ajouté que ces déclarations portaient atteinte aux valeurs de respect, de fraternité et de diversité du football français, avant de conclure que l’ancien gardien, autrefois considéré comme l’un des meilleurs à son poste, aurait aujourd’hui perdu toute mesure.

Un habitué des dérapages publics

Cette sortie ne serait pas isolée. En février dernier déjà, Chilavert s’était livré à des déclarations sur Radio Rivadavia visant Vinicius Jr et Kylian Mbappé, affirmant que le capitaine des Bleus vivrait avec une personne transgenre, avant de déplorer que le football serait devenu, selon lui, trop efféminé depuis la multiplication des caméras et des micros. Ces propos avaient été largement qualifiés d’homophobes et de transphobes par plusieurs observateurs.

Passé par le Racing Club de Strasbourg durant sa carrière de joueur, l’ancien portier de 60 ans entretient depuis la fin de sa carrière une image régulièrement associée à la polémique, multipliant les prises de position clivantes sur les réseaux sociaux.

Une victoire française sur le terrain

Sur le rectangle vert, la rencontre s’est soldée par une victoire des Bleus 1-0, grâce à un penalty transformé par Mbappé. La décision arbitrale aurait fait suite à une longue vérification vidéo après une faute de Diego Gomez sur Désiré Doué. La physionomie du match aurait été marquée par plusieurs fautes paraguayennes n’ayant donné lieu à aucun carton jaune, une gestion arbitrale critiquée par le consultant Joe Hart pour la BBC, qui aurait qualifié l’attitude paraguayenne de honteuse. Le sélectionneur Didier Deschamps aurait par ailleurs écarté Mbappé d’une altercation en fin de rencontre afin de lui éviter tout risque disciplinaire.

Aucune sanction officielle n’a pour l’heure été annoncée à l’encontre de Chilavert, ni par la CONMEBOL, ni par une instance paraguayenne. La FFF n’a pas précisé si une plainte ou un signalement formel serait déposé auprès de la FIFA.