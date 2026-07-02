Polymarket : il parie sur la chute de Poutine en 2026 et pourrait gagner 2,5 M$

Un montant hors norme sur la survie politique d’un chef d’État : c’est le pari qui agite depuis mercredi la plateforme Polymarket. Un compte anonyme y a placé environ 409 000 dollars sur la sortie de Vladimir Poutine de la présidence russe avant la fin de l’année, une opération révélée en premier par NBC News ce 2 juillet.

L’utilisateur, connu sous le pseudonyme ZnotluvuiSamez et affichant un drapeau ukrainien sur son profil, aurait rejoint la plateforme en avril dernier. Son compte serait relié à un profil X resté vide de toute publication. Une partie de la mise, 50 000 dollars, aurait été engagée jeudi matin, peu après l’ouverture des marchés.

Un pari largement défavorable selon les cotes du marché

Le contrat visé porte sur la question « Poutine sorti en tant que président de la Russie avant le 31 décembre 2026 ? ». Selon les cotes actuelles de Polymarket, cette issue ne recueillerait que 12 % de probabilité, contre 88 % pour un maintien au pouvoir. Si le scénario se réalisait néanmoins, le parieur empocherait jusqu’à 2,5 millions de dollars, soit un rendement supérieur à six fois la mise initiale.

Ce pari s’accompagnerait d’une seconde position plus modeste selon NBC News : 61 000 dollars misés sur une reconquête de la Crimée par l’Ukraine d’ici la fin de l’année, un scénario également crédité de 12 % de chances par le marché. Les deux paris font partie d’une série de positions prises par le même compte sur le conflit russo-ukrainien.

Des marchés de prédiction déjà scrutés pour délit d’initié

En janvier 2026, trois portefeuilles Polymarket créés et financés quelques jours seulement avant l’arrestation de Nicolás Maduro au Venezuela auraient engrangé plus de 630 000 dollars en pariant sur sa destitution, quelques heures à peine avant l’opération militaire américaine. L’un de ces comptes aurait à lui seul transformé 34 000 dollars en près de 410 000 dollars.

Un mois plus tard, le ministère de la Justice américain a inculpé Gannon Ken Van Dyke, un sergent-chef de 38 ans basé à Fort Bragg ayant participé à l’opération de capture de Maduro. Selon l’acte d’accusation, il aurait transformé environ 33 000 dollars en 410 000 dollars sur treize paris consécutifs, en s’appuyant sur des informations classifiées obtenues dans le cadre de ses fonctions militaires. C’est Polymarket elle-même qui aurait détecté l’anomalie et alerté les autorités, avant que la CFTC, le régulateur américain des marchés à terme, ne dépose sa toute première plainte pour délit d’initié sur un marché de prédiction.

Un autre cas concernerait la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei : un compte utilisateur nommé Magamyman aurait accumulé environ 553 000 dollars de paris liés à son sort, au moment où plus de 529 millions de dollars auraient été échangés sur des contrats liés au calendrier des frappes contre l’Iran. Quelques mois auparavant, un pari de plusieurs milliers de dollars placé quelques heures avant l’annonce du prix Nobel de la paix avait également fait bondir la probabilité d’une victoire de l’opposante vénézuélienne María Corina Machado de 3,75 % à près de 73 % en deux heures, un mouvement qui avait alerté les autorités norvégiennes.

Une consultation réglementaire toujours en cours

L’identité du parieur mystère de Polymarket demeure inconnue à ce stade, tout comme les motivations exactes derrière cette double position sur le sort de Vladimir Poutine et l’issue territoriale du conflit en Ukraine. Le projet de réglementation de la CFTC reste soumis à la consultation publique, sans calendrier officiel d’adoption annoncé à ce jour.